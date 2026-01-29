Ринок нерухомості Києва під тиском блекаутів — що відбувається з цінами взимку

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Комунальна криза у Києві різко змінила поведінку покупців і продавців на ринку нерухомості. Масові перебої з електроенергією, теплом і водою фактично зупинили угоди: люди скасовують навіть ті продажі, які були на фінальній стадії, а нові перегляди майже не відбуваються.

Ринок увійшов у фазу очікування, де кожна сторона намагається зрозуміти, якою буде нова цінова реальність, пише видання "Мінфін".

Читайте також:

Ринок вторинного житла у Києві зупинився

За словами керівника агентства "КиївДімСервіс" Андрія Романова, до третини угод, що були в роботі, покупці вже скасували.

"Щодо решти — ситуація поки що є невизначеною. Багато клієнтів попросили перенести терміни укладання угод", — зазначає Романов.

Активність ринку він оцінює як майже нульову. Люди зосереджені на базовому виживанні та дедалі частіше ставлять під сумнів саму цінність квартири, яка може стати непридатною для життя під час відключень.

Первинний ринок житла тримається за рахунок автономності

Найбільший удар припав на вторинний фонд, особливо на старі будинки без резервного живлення. Забудовники ж зазначають, що нові житлові комплекси з автономними рішеннями почуваються значно впевненіше.

Покупці дедалі частіше оцінюють не лише ціну за квадратний метр, а й здатність будинку забезпечити світло, тепло та воду в кризових умовах.

Ціни на первинці у Києві. Графіка: ЛУН

Як комунальна криза змінила критерії вибору квартири

Столичний рієлтор Ірина Луханіна наголошує, що логіка попиту буквально "перепрошилася".

"Люди обирають житло за ключовим питанням — чи можна в ньому жити і працювати без світла", — каже вона.

Найбільший інтерес зараз мають:

сучасні ЖК з генераторами та резервним живленням;

будинки з індивідуальними тепловими пунктами;

приватні будинки з можливістю повної автономії.

Ціни на квартири у Києві завмерли, але ненадовго

Пропозиція на ринку також скоротилася. Власники масово знімають квартири з продажу, не бажаючи знижувати ціну.

"Пропозиція скоротилася приблизно на 40%", — зазначає Романов.

Саме падіння і попиту, і пропозиції тимчасово утримує ціни. Але, за оцінками рієлторів, протягом одного-двох місяців розпочнеться масова переоцінка.

Ціни на вторинці у Києві. Графіка: ЛУН

Які квартири у Києві подешевшають, а які подорожчають

За словами Луханіної, на ринку вже сформувалася "націнка за автономність" — різниця між звичайним та автономним житлом може зрости до 7-10%.

"У ціннику з’являється не лише метраж, а й вартість технічних рішень, що дозволяють пережити відключення", — пояснює експертка.

Водночас у старому фонді можуть подорожчати квартири з газовими плитами та вдалим розташуванням. Натомість проблемні будинки з весни ризикують втратити до 10-15% вартості, навіть якщо знижки спершу будуть неофіційними.

Що ще варто знати українцям

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, у 2026 році попит на житло буде стабільно високий.

"На первинному ринку забудовники продовжують зводити нові житлові комплекси, зокрема у великих містах, що допомагає збалансувати нестачу пропозицій", — наголосила вона.

За словами експертки, темпи появи новобудов будуть помірними, проте саме Київ та область залишаються лідерами за кількістю введених в експлуатацію об'єктів.

Водночас вторинний ринок демонструє протилежну тенденцію — через економічні та соціальні чинники вибір там стає дедалі вужчим.

Раніше ми розповідали, які поверхи уникають при купівлі квартир в Україні. А також, що може заблокувати угоду з нерухомістю у 2026 році.