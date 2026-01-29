Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Пережить блэкауты — кто может воспользоваться программой "СвітлоДім"

Пережить блэкауты — кто может воспользоваться программой "СвітлоДім"

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 14:52
Программа "СвітлоДім" — кто и когда получит помощь на электричество
Женщина с ноутбуком в темноте. Фото: Freepik

В Украине стартовала государственная программа "СвітлоДім", которая должна усилить энергетическую устойчивость многоквартирных домов. Программа направлена на быстрый и практический результат во время длительных отключений света.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, с 30 января 2026 года подать заявку на участие можно через Дію.

Реклама
Читайте также:

"Мы хотим дать простой и понятный механизм помощи, который будет работать быстро, онлайн и прозрачно", — подчеркнул Кулеба.

Кто может подать заявку на программу "СвітлоДім"

Участие в программе доступно не отдельным жителям, а организациям, которые управляют жилищным фондом. Подать заявку могут ОСМД, жилищные кооперативы, управляющие компании и другие юридические лица независимо от формы собственности.

Государство делает ставку именно на коллективные решения для домов, где автономное питание обеспечивает работу критических систем, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Какую помощь оказывает государство по программе "СвітлоДім"

Размер финансирования составляет от 100 до 300 тысяч гривен. Сумма зависит от этажности дома и количества подъездов. Средства разрешено использовать на закупку оборудования для альтернативного энергоснабжения, в частности:

  • генераторов бензиновых дизельных или газовых;
  • инверторов и аккумуляторов;
  • блоков управления батареями;
  • солнечных панелей.

Жители самостоятельно выбирают тип оборудования и поставщика без жестких ограничений со стороны государства.

 

Пережити блекаути — хто може скористатися програмою "СвітлоДім" - фото 1
Какую помощь можно получить по программе "СвітлоДім". Графика: mindev.gov.ua

Как быстро принимают решения по программе "СвітлоДім"

По словам Кулебы, ключевой принцип программы - оперативность.

"Мы хотим сделать прозрачный инструмент, который бы предоставлял возможность в течение недели получать конкретный результат в виде оборудования", — отметил министр.

Преимущество получат заявки, где уже определен перечень необходимой техники.

Процедура выглядит так:

  • подача заявки онлайн через электронный кабинет в Дії;
  • рассмотрение и одобрение комиссией Минразвития;
  • выплата средств в течение 48 часов после валидации.

 

Пережити блекаути — хто може скористатися програмою "СвітлоДім" - фото 2
Условия программы "СвітлоДім". Графика: mindev.gov.ua

Зачем ввели программу "СвітлоДім"

Программа призвана обеспечить стабильную работу водоснабжения, связи, лифтов, освещения и тепла в домах.

"Важно не только восстанавливать, но и усиливать дома людей альтернативными решениями", — подчеркнул Алексей Кулеба.

Финансирование возможно из госбюджета, средств партнеров и других источников.

Ранее мы рассказывали, как отключение света повлияло на рынок недвижимости в Киеве. А также, почему в Буковеле постоянно есть электроснабжение.

электроэнергия электроснабжение отключения света госпомощь СвітлоДім
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации