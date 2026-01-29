Программа "СвітлоДім" — кто и когда получит помощь на электричество

Пережить блэкауты — кто может воспользоваться программой "СвітлоДім"
В Украине стартовала государственная программа "СвітлоДім", которая должна усилить энергетическую устойчивость многоквартирных домов. Программа направлена на быстрый и практический результат во время длительных отключений света.
Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, с 30 января 2026 года подать заявку на участие можно через Дію.
"Мы хотим дать простой и понятный механизм помощи, который будет работать быстро, онлайн и прозрачно", — подчеркнул Кулеба.
Кто может подать заявку на программу "СвітлоДім"
Участие в программе доступно не отдельным жителям, а организациям, которые управляют жилищным фондом. Подать заявку могут ОСМД, жилищные кооперативы, управляющие компании и другие юридические лица независимо от формы собственности.
Государство делает ставку именно на коллективные решения для домов, где автономное питание обеспечивает работу критических систем, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.
Какую помощь оказывает государство по программе "СвітлоДім"
Размер финансирования составляет от 100 до 300 тысяч гривен. Сумма зависит от этажности дома и количества подъездов. Средства разрешено использовать на закупку оборудования для альтернативного энергоснабжения, в частности:
- генераторов бензиновых дизельных или газовых;
- инверторов и аккумуляторов;
- блоков управления батареями;
- солнечных панелей.
Жители самостоятельно выбирают тип оборудования и поставщика без жестких ограничений со стороны государства.
Как быстро принимают решения по программе "СвітлоДім"
По словам Кулебы, ключевой принцип программы - оперативность.
"Мы хотим сделать прозрачный инструмент, который бы предоставлял возможность в течение недели получать конкретный результат в виде оборудования", — отметил министр.
Преимущество получат заявки, где уже определен перечень необходимой техники.
Процедура выглядит так:
- подача заявки онлайн через электронный кабинет в Дії;
- рассмотрение и одобрение комиссией Минразвития;
- выплата средств в течение 48 часов после валидации.
Зачем ввели программу "СвітлоДім"
Программа призвана обеспечить стабильную работу водоснабжения, связи, лифтов, освещения и тепла в домах.
"Важно не только восстанавливать, но и усиливать дома людей альтернативными решениями", — подчеркнул Алексей Кулеба.
Финансирование возможно из госбюджета, средств партнеров и других источников.
