Программа "СвітлоДім" — кто и когда получит помощь на электричество

В Украине стартовала государственная программа "СвітлоДім", которая должна усилить энергетическую устойчивость многоквартирных домов. Программа направлена на быстрый и практический результат во время длительных отключений света.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, с 30 января 2026 года подать заявку на участие можно через Дію.

"Мы хотим дать простой и понятный механизм помощи, который будет работать быстро, онлайн и прозрачно", — подчеркнул Кулеба.

Кто может подать заявку на программу "СвітлоДім"

Участие в программе доступно не отдельным жителям, а организациям, которые управляют жилищным фондом. Подать заявку могут ОСМД, жилищные кооперативы, управляющие компании и другие юридические лица независимо от формы собственности.

Государство делает ставку именно на коллективные решения для домов, где автономное питание обеспечивает работу критических систем, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Какую помощь оказывает государство по программе "СвітлоДім"

Размер финансирования составляет от 100 до 300 тысяч гривен. Сумма зависит от этажности дома и количества подъездов. Средства разрешено использовать на закупку оборудования для альтернативного энергоснабжения, в частности:

генераторов бензиновых дизельных или газовых;

инверторов и аккумуляторов;

блоков управления батареями;

солнечных панелей.

Жители самостоятельно выбирают тип оборудования и поставщика без жестких ограничений со стороны государства.

Какую помощь можно получить по программе "СвітлоДім". Графика: mindev.gov.ua

Как быстро принимают решения по программе "СвітлоДім"

По словам Кулебы, ключевой принцип программы - оперативность.

"Мы хотим сделать прозрачный инструмент, который бы предоставлял возможность в течение недели получать конкретный результат в виде оборудования", — отметил министр.

Преимущество получат заявки, где уже определен перечень необходимой техники.

Процедура выглядит так:

подача заявки онлайн через электронный кабинет в Дії;

рассмотрение и одобрение комиссией Минразвития;

выплата средств в течение 48 часов после валидации.

Условия программы "СвітлоДім". Графика: mindev.gov.ua

Зачем ввели программу "СвітлоДім"

Программа призвана обеспечить стабильную работу водоснабжения, связи, лифтов, освещения и тепла в домах.

"Важно не только восстанавливать, но и усиливать дома людей альтернативными решениями", — подчеркнул Алексей Кулеба.

Финансирование возможно из госбюджета, средств партнеров и других источников.

