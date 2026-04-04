Перший внесок за єОселею: Гетманцев озвучив, якою має бути сума

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Іпотека в Україні досі залишається недоступною для більшості громадян, попри запуск державних програм. Попит на житло величезний, але реальних можливостей скористатися кредитами — обмежено. На цьому тлі особливої уваги набуває позиція влади щодо умов участі в програмі "єОселя".

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE чітко окреслив, яким має бути перший внесок і чому без нього не обійтися.

Перший внесок за єОселею

На думку Гетманцева, оптимальним варіантом є перший внесок на рівні 10% вартості житла.

"Перший внесок має бути, це моя позиція. Я вважаю, що все ж таки перший внесок 10% люди мають внести", — наголосив він.

За словами депутата, це не просто формальність, а принцип співучасті.

"Це має бути не подарунок, це має бути їх спільна участь в цьому проєкті", — підкреслив Гетманцев.

Чому в Україні не працює іпотека

Програма "єОселя" передбачає пільгову іпотеку під 3% річних на строк до 25 років для соціально вразливих категорій. Йдеться про військових, медиків, вчителів, ВПО та родини з дітьми.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсує держава. Водночас навіть такі умови не вирішують проблему доступності — через обмежене фінансування.

Гетманцев визнав, що система фактично не функціонує.

"Іпотека в Україні — це інструмент, якого не існує", — вважає він, додаючи, що попри позитивну динаміку, цифри залишаються критично малими.

"24 500 договорів при черзі півмільйона — це не іпотечне кредитування", — підкреслив Гетманцев.

Нова житлова програма

Водночас депутат розповів, що разом з урядом готує довгострокову ініціативу "Мільйон квартир". Її мета — залучити кошти через банки, бюджет, міжнародну допомогу та внутрішні облігації.

Очікується, що програма працюватиме не один рік.

"Ця програма на десятиріччя. Можливо, навіть більше", — вважає Гетманцев, додавши, що потреба у житлі залишається колосальною: ще до війни вона перевищувала мільйон сімей, а зараз зросла на мільйони через ВПО.

"У нас запит на доступне, якісне житло — величезний", — каже політик.

Саме тому, додав він, робиться ставка на комплексний підхід — об’єднання держави, банків і забудовників.

