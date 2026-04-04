Главная Рынок недвижимости Первый взнос по єОселе: Гетманцев назвал, какой должен быть процент

Первый взнос по єОселе: Гетманцев назвал, какой должен быть процент

Дата публикации 4 апреля 2026 11:22
Первый взнос по єОселе: Гетманцев озвучил, какой должна быть сумма
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Ипотека в Украине до сих пор остается недоступной для большинства граждан, несмотря на запуск государственных программ. Спрос на жилье огромный, но реальных возможностей воспользоваться кредитами — ограничено. На этом фоне особое внимание приобретает позиция власти относительно условий участия в программе "еОселя".

Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE четко очертил, каким должен быть первый взнос и почему без него не обойтись.

Первый взнос по еОселе

По мнению Гетманцева, оптимальным вариантом является первый взнос на уровне 10% стоимости жилья.

"Первый взнос должен быть, это моя позиция. Я считаю, что все же первый взнос 10% люди должны внести", — подчеркнул он.

По словам депутата, это не просто формальность, а принцип соучастия.

"Это должен быть не подарок, это должно быть их совместное участие в этом проекте", — сказал Гетманцев.

Почему в Украине не работает ипотека

Программа "єОселя" предусматривает льготную ипотеку под 3% годовых на срок до 25 лет для социально уязвимых категорий. Речь идет о военных, медиках, учителях, ВПЛ и семьях с детьми.

Разницу между рыночной и льготной ставкой компенсирует государство. В то же время даже такие условия не решают проблему доступности — из-за ограниченного финансирования.

Гетманцев признал, что система фактически не функционирует.

"Ипотека в Украине — это инструмент, которого не существует", — считает он, добавляя, что несмотря на положительную динамику, цифры остаются критически малыми.

"24 500 договоров при очереди полмиллиона — это не ипотечное кредитование", — подчеркнул Гетманцев.

Новая жилищная программа

В то же время депутат рассказал, что вместе с правительством готовит долгосрочную инициативу "Миллион квартир". Ее цель — привлечь средства через банки, бюджет, международную помощь и внутренние облигации.

Ожидается, что программа будет работать не один год.

"Эта программа на десятилетие. Возможно, даже больше", — считает Гетманцев, добавив, что потребность в жилье остается колоссальной: еще до войны она превышала миллион семей, а сейчас выросла на миллионы из-за ВПЛ.

"У нас запрос на доступное, качественное жилье — огромный", — говорит политик.

Именно поэтому, добавил он, делается ставка на комплексный подход — объединение государства, банков и застройщиков.

Как сообщали Новини.LIVE, хоть єОселя и возглавляет рейтинг ипотечных программ, на практике реальные условия кредитования нередко разочаровывают потенциальных владельцев жилья. Из-за скрытых дополнительных расходов и строгих требований к объектам недвижимости круг доступных вариантов значительно сужается, что заставляет украинцев несколько сдержаннее относиться к этой инициативе.

Также Новини.LIVE рассказывали, что купить частный дом через єОселю значительно сложнее, чем обычную квартиру в новостройке. Если с многоэтажками процедура уже давно отлажена, то здесь банк проверяет каждый сантиметр с максимальной придирчивостью. Финучреждение будет детально изучать не только техническое состояние самой постройки, но и все документы на земельный участок.

ипотека Даниил Гетманцев єОселя эфир Новини.LIVE
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
