Новый тренд в отделке ванных комнат — что выбирают дизайнеры вместо плитки

Крупный керамогранит в ванной. Фото: plitka.kiev.ua

Современный ремонт ванной комнаты все больше ориентируется на визуальную целостность и гигиену. Европейские интерьеры давно отказались от мелкой плитки, ведь тренд будущих лет заключается в создании сплошных поверхностей без лишних линий. Именно поэтому крупный керамогранит стал основным материалом для оформления стен и пола вместо традиционной плитки.

Его формат позволяет сделать ванную комнату более просторной, а количество швов сводится к минимуму, отмечают мастера компании "Плиточник".

Реклама

Читайте также:

Почему большой керамогранит лучше для ванной комнаты

Впервые плиты большого размера казались экспериментом, однако сейчас тонкие листы толщиной 3-6 мм и габаритами до 320×160 см стали нормой для ванных комнат.

Благодаря современному производству керамогранит получил не только масштаб, но и улучшенные свойства, которые выгодно отличают его среди керамической плитки.

В чем разница между плиткой и керамогранитом

Керамическая плитка и керамогранит выглядят подобно, однако их характеристики существенно различаются. Керамогранит плотнее, почти не впитывает воду и сохраняет прочность даже при интенсивном использовании.

"Именно поэтому его часто применяют в зонах высокой нагрузки от частных интерьеров до коммерческих помещений", — говорят специалисты.

Плитка же подходит для стандартных внутренних стен и полов, но уступает по устойчивости к ударам и царапинам.

Преимущества керамогранита в ванной комнате:

сопротивление влаге благодаря минимальному водопоглощению;

устойчивость к загрязнениям и химическим средствам;

стабильные размеры плит и точная геометрия;

высокая прочность и способность переносить нагрузки;

огнеупорность и сохранение внешнего вида на протяжении десятилетий.

Почему керамогранит выигрывает у керамической плитки

Главное преимущество материала заключается в водопоглощении менее 0,1%. Такой показатель позволяет использовать керамогранит не только внутри помещения, но и на улице.

Плитка же часто имеет водопоглощение более 3%, что делает невозможным ее применение на фасадах или в условиях постоянной влажности.

Другие сильные стороны керамогранита:

долговечность и износостойкость в местах с интенсивным движением;

легкость в уходе благодаря гладкой поверхности;

устойчивость к огню и высоким температурам;

возможность замены отдельного элемента без сложного ремонта.

Какие недостатки имеет керамогранит

Несмотря на значительное количество плюсов, стоит учесть и некоторые минусы.

Монтаж крупных плит стоит дороже, а сам материал тяжелее классической плитки.

Кроме того, резка крупного керамогранита требует профессионального оборудования, поэтому работы лучше доверять специалистам.

Однако долгий срок службы и безупречный вид полностью компенсируют первоначальные затраты, констатируют эксперты.

Как сообщалось, обычно осень вдохновляет нас на тепло и уют, однако для дизайнеров интерьера это время, когда формируются будущие тренды. Уже сейчас специалисты определили ключевые тенденции, которые будут господствовать в дизайне ванных комнат в течение 2026 года и в последующие сезоны.

Также мы рассказывали, что ранее деревянная мебель в ванной считалась непрактичным выбором из-за влажности и температурных колебаний. Однако современные технологии позволили дереву снова стать желанным элементом дизайна. Сегодня оно символизирует не пережиток, а естественную элегантность и уют в интерьере.