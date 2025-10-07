Відео
Україна
Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ — звернення
Головна Ринок нерухомості Засвітився у трендах — який матеріал оновить ванну кімнату

Засвітився у трендах — який матеріал оновить ванну кімнату

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 20:12
Дизайн ванної кімнати — який матеріал знов став трендом (фото)
Ванна кімната. Фото: Jake Holt

Ще кілька років тому дерев’яні меблі у ванній кімнаті здавалися не надто практичними — вологість, перепади температур, ризик псування матеріалу. Але все змінилося: дерево знову стало бажаним героєм інтер’єрів. Тепер його називають не пережитком минулого, а символом природної елегантності та затишку.

Дизайнери інтер’єрів помітили, що люди дедалі частіше шукають у своїх оселях спокій і тепло, навіть у ванній, пише видання Livingetc. Саме дерево допомагає створити цей ефект — воно візуально "підіймає" простір, додає глибини і гармонії.

Читайте також:

Матеріал, який став трендом у ванній кімнаті

Дерев’яні туалетні столики та тумби тепер є ключовим елементом сучасних ванних кімнат. Вони чудово поєднуються як із класичними раковинами, так і з сучасними кам’яними або керамічними стільницями. Головне — правильний вибір відтінку.

Особливу увагу дизайнери звертають на темну деревину. Саме вона створює у ванній ефект вишуканості й додає простору характеру.

 

Засвітився у трендах — який матеріал оновить ванну кімнату - фото 1
Темна деревина у ванні. Фото: Lexie Saine Design

"Дизайнери відходять від світлого дуба та білого кольору шаф, бо домовласники прагнуть тепла та характеру", — зазначає дизайнерка Лексі Сейн із Сан-Франциско.

Цей перехід від холодних, стерильних тонів до теплих і насичених — логічна реакція на глобальні тенденції у дизайні. Люди хочуть, щоб навіть найтехнічніше приміщення у квартирі виглядало затишно, а не лабораторно.

Темна деревина у ванній стала символом розкоші

Серед найпопулярніших варіантів — горіх і дуб, забарвлений під чорне дерево. Вони чудово гармоніюють із модними металевими акцентами — латунню та міддю, які повертаються в інтер’єр після довгої перерви. 

 

Засвітився у трендах — який матеріал оновить ванну кімнату - фото 2
Темні тумбочки у ванні. Фото: Decorilla

"Темна деревина чудово доповнює теплі метали, які зараз дуже популярні, такі як латунь і мідь", — зазначає Дизайнерка Джойс Г’юстон із Decorilla.

Таке поєднання справді виглядає елегантно: дерево додає природності, а метал — блиску. До того ж горіх має природну водостійкість, що робить його практичним вибором навіть для вологих приміщень.

Як дерево змінило сприйняття простору

Дерево у ванній — це не лише мода, а й новий підхід до дизайну. Якщо раніше пріоритетом були блискучі поверхні, плитка чи камінь, то тепер у центрі уваги — тактильність, відчуття природності.

Дерев’яні тумби і панелі створюють відчуття спа, де хочеться розслабитися після робочого дня.

 

Засвітився у трендах — який матеріал оновить ванну кімнату - фото 3
Тумби з дерева у ванній. Фото: Casey Dunn

Цікаво, що дизайнери почали активно комбінувати дерево з текстурованим каменем, м’яким світлом і мінімалістичними формами. Така ванна кімната виглядає сучасно, але водночас не втрачає тепла.

Які відтінки дерева зараз у моді

Світлі деревні тони поступово відходять на другий план. Дизайнери вважають, що вони вже виконали свою роль у створенні "скандинавського" мінімалізму. Тепер на перший план виходять глибокі, насичені кольори — від темного дуба до майже чорного горіха.

Ці відтінки допомагають створити атмосферу розкоші навіть у невеликих приміщеннях. А якщо додати кілька золотистих деталей чи акцентне освітлення, то навіть звичайна ванна кімната перетвориться на дизайнерський простір.

Дерево у ванній як інвестиція у спокій

Попри колишні упередження, дерево показало, що може бути не лише стильним, а й довговічним матеріалом для ванних кімнат. Правильна обробка, лакування й вентиляція гарантують, що меблі прослужать роками.

І головне — цей матеріал змінює відчуття простору. Дерево ніби запрошує до спокою, додає відчуття дому навіть у найтехнічнішій частині житла. Тож не дивно, що те, що колись вважалося "немодним", тепер стало символом сучасної розкоші та природної краси.

Як повідомлялось, дизайн інтер'єру — це мистецтво балансу: не лише про меблі та колір, а про відчуття міри, адже навіть один невдалий елемент може здешевити вигляд найдорожчого ремонту. 

Також ми повідомляли, що бежевий, сірий та брудно-білий — це класична та універсальна основа інтер'єрів, яку роками вважали "безпечним" вибором. Однак, сучасні дизайнери заохочують додавати нові відтінки, що поєднують природність і сучасність. 

ремонт нерухомість тренди Дизайн ванна кімната
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
