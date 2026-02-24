Будівництво приватного дому — якого розміру має бути ділянка

Яка мінімальна площа ділянки для будівництва житлового дому. Фото: Freepik

Тема мінімальної площі землі для зведення будинку викликає чимало суперечок. Після оновлення державних норм багато хто вирішив, що звести дім можна лише на 4-5 сотках. Насправді ситуація складніша і залежить від того, як саме ділянка була отримана.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Брикайла, з 2019 року діють нові Державні будівельні норми (ДБН) щодо планування та забудови територій.

У них вказано граничні розміри ділянок, які надаються громадянам для індивідуального житлового будівництва. Для блокованої забудови це 1,5 сотки, для індивідуального будинку — 5 соток, із можливістю зменшення до 20%.

"Йдеться саме про надання земельної ділянки, тобто первинну передачу із державної чи комунальної власності", — наголошує адвокат.

Чи можна будувати на 3 сотках

За словами Брикайла, якщо ділянка вже сформована і перебуває у приватній власності, її можна купити навіть площею 3-3,5 сотки.

"Ця норма не поширюється на купівлю чи дарування", — підкреслює він.

Отже, прямої заборони на забудову меншої площі в такому випадку немає. Відмова у видачі будівельного паспорта лише через розмір ділянки є сумнівною з правової точки зору.

Обмеження забудови земельної ділянки

Площа — не головний ризик. Реальні труднощі виникають через інші фактори: охоронні зони, санітарні відстані, протипожежні розриви.

Навіть 10 соток можуть виявитися непридатними для повноцінного будівництва, якщо поруч лінії електропередач чи газові об’єкти.

"Можна придбати велику ділянку і фактично не мати можливості нічого збудувати", — застерігає адвокат.

У підсумку правило просте: обмеження щодо мінімальної площі стосуються лише приватизації землі під індивідуальний житловий будинок. При купівлі сформованої ділянки вирішальними стають містобудівні умови та реальні обмеження на місцевості.

Саме їх варто перевірити до укладення угоди, щоб інвестиція у землю не обернулася розчаруванням у майбутньому.

Як повідомлялось, будівництво на ділянці батьків дружини — це міна сповільненої дії для сімейного бюджету. Поки об’єкт не введено в експлуатацію, а земля належить третій особі, довести право на свою частку після розлучення буде майже неможливо.

Також ми розповідали, що хоча зведення паркану здається особистим рішенням, воно нерідко розпалює справжні баталії між сусідами. Важливо пам'ятати, що ваше право на приватність не повинно створювати дискомфорту для тих, хто живе поруч.