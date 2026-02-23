Відео
Недобудований дім на землі тещі — хто отримає споруду після розлучення

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 10:50
Земля тещі — кому дістанеться недобудований будинок після розлучення
Що буде з недобудованим домом на землі тещі після розлучення. Фото: Freepik

Ситуація типова для воєнного часу. Подружжя живе на землі родичів, вкладає кошти в будівництво, але після розлучення постає питання поділу. Якщо ділянка належить тещі, а будинок не введено в експлуатацію, правові ризики різко зростають.

Як пояснює Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Діну Дрижакову, поки об’єкт не прийнято в експлуатацію і не зареєстровано право власності, юридично будинку не існує". У такому разі йдеться не про нерухомість, а лише про будівельні матеріали.

Читайте також:

Які ризики будівництва на чужій землі

За статтею 331 Цивільного кодексу право власності на новостворене нерухоме майно виникає після завершення будівництва та державної реєстрації. Якщо цього немає, особа вважається власником лише матеріалів.

Стаття 376 ЦКУ визначає, що самочинне будівництво на чужій землі не створює права власності. Верховний Суд неодноразово наголошував: такий об’єкт не може бути предметом поділу як нерухомість.

"Суд дивиться не на емоції, а на документи. Чия земля, того і сильніша позиція", — зазначає Дрижакова.

Поділ майна подружжя 

Майно, набуте у шлюбі, за загальним правилом є спільною сумісною власністю. Проте це стосується об’єктів, на які виникло право власності. Якщо будинок не введений в експлуатацію, його не поділять як житло.

Суд може визнати право на конкретні будівельні матеріали або присудити компенсацію. Але потрібно довести:

що кошти були спільними;

що саме ви придбали матеріали;

що власник землі не заперечував проти створення спільного об’єкта.

Чеки, договори, банківські виписки та свідчення мають вирішальне значення.

Як не втратити вкладене у будівництво

Адвокатка застерігає, що не варто будувати на землі родичів без належних договорів. Оптимальні інструменти — договір суперфіцію, письмова згода власника ділянки, шлюбний договір або угода про спільну діяльність.

"Краще витратити час на папери, ніж роки на суди", — підсумовує Дрижакова.

У перспективі судова практика залишатиметься послідовною: без введення в експлуатацію та реєстрації права власності розраховувати на поділ недобудови як нерухомості практично неможливо.

Спільна власність на нерухомість в Україні

Як пояснив юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, законодавство розділяє спільну часткову та спільну сумісну власність. 

Різниця принципова: у першому випадку ви чітко знаєте, що вам належить, скажімо, 1/2 або 1/3 об’єкта. У другому — частки не визначені зовсім, поки ви офіційно не візьметеся за поділ.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — наголосив Козляк.

Найпростіше розділити таку нерухомість — це розв'язати питання через добровільну угоду, яку достатньо просто завірити у нотаріуса. Це найнадійніший спосіб розділити частки без зайвих нервів та походів по судах.

Як повідомлялось, реєстрація у родичів часто сприймається як звичайна формальність для отримання кореспонденції, хоча насправді вона несе суттєві юридичні наслідки. Варто розібратися, якими саме правами володіє невістка, прописана в будинку свекрухи, щоб уникнути сюрпризів у майбутньому.

Також ми розповідали, що часто після розриву стосунків постає питання: як законно виставити за двері колишнього чоловіка чи дружину, якщо вони відмовляються з’їжджати. Ситуація стає критичною, коли власник володів квартирою ще до шлюбу або отримав її як спадщину чи дарчу.

нерухомість родина будівництво будинок власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
