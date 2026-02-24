Ограничение на сотки — какая должна быть площадь участка для строительства дома

Какая минимальная площадь участка для строительства жилого дома. Фото: Freepik

Тема минимальной площади земли для возведения дома вызывает немало споров. После обновления государственных норм многие решили, что возвести дом можно лишь на 4-5 сотках. На самом деле ситуация сложнее и зависит от того, как именно участок был получен.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Брыкайло, с 2019 года действуют новые Государственные строительные нормы (ГСН) по планированию и застройке территорий.

В них указаны предельные размеры участков, которые предоставляются гражданам для индивидуального жилищного строительства. Для блокированной застройки это 1,5 сотки, для индивидуального дома — 5 соток, с возможностью уменьшения до 20%.

"Речь идет именно о предоставлении земельного участка, то есть первичной передаче из государственной или коммунальной собственности", — отмечает адвокат.

Можно ли строить на 3 сотках

По словам Брикайло, если участок уже сформирован и находится в частной собственности, его можно купить даже площадью 3-3,5 сотки.

"Эта норма не распространяется на покупку или дарение", — подчеркивает он.

Следовательно, прямого запрета на застройку меньшей площади в таком случае нет. Отказ в выдаче строительного паспорта только из-за размера участка сомнителен с правовой точки зрения.

Ограничения застройки земельного участка

Площадь — не главный риск. Реальные трудности возникают из-за других факторов: охранные зоны, санитарные расстояния, противопожарные разрывы.

Даже 10 соток могут оказаться непригодными для полноценного строительства, если рядом линии электропередач или газовые объекты.

"Можно приобрести большой участок и фактически не иметь возможности ничего построить", — предостерегает адвокат.

В итоге правило простое: ограничения по минимальной площади касаются только приватизации земли под индивидуальный жилой дом. При покупке сформированного участка решающими становятся градостроительные условия и реальные ограничения на местности.

Именно их следует проверить до заключения сделки, чтобы инвестиция в землю не обернулась разочарованием в будущем.

