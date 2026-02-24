Видео
Главная Рынок недвижимости Площадь участка для строительства дома — что надо знать владельцам

Площадь участка для строительства дома — что надо знать владельцам

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 04:20
Ограничение на сотки — какая должна быть площадь участка для строительства дома
Какая минимальная площадь участка для строительства жилого дома. Фото: Freepik

Тема минимальной площади земли для возведения дома вызывает немало споров. После обновления государственных норм многие решили, что возвести дом можно лишь на 4-5 сотках. На самом деле ситуация сложнее и зависит от того, как именно участок был получен.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Брыкайло, с 2019 года действуют новые Государственные строительные нормы (ГСН) по планированию и застройке территорий.

Читайте также:

В них указаны предельные размеры участков, которые предоставляются гражданам для индивидуального жилищного строительства. Для блокированной застройки это 1,5 сотки, для индивидуального дома — 5 соток, с возможностью уменьшения до 20%.

"Речь идет именно о предоставлении земельного участка, то есть первичной передаче из государственной или коммунальной собственности", — отмечает адвокат.

Можно ли строить на 3 сотках

По словам Брикайло, если участок уже сформирован и находится в частной собственности, его можно купить даже площадью 3-3,5 сотки.

"Эта норма не распространяется на покупку или дарение", — подчеркивает он.

Следовательно, прямого запрета на застройку меньшей площади в таком случае нет. Отказ в выдаче строительного паспорта только из-за размера участка сомнителен с правовой точки зрения.

Ограничения застройки земельного участка

Площадь — не главный риск. Реальные трудности возникают из-за других факторов: охранные зоны, санитарные расстояния, противопожарные разрывы.

Даже 10 соток могут оказаться непригодными для полноценного строительства, если рядом линии электропередач или газовые объекты.

"Можно приобрести большой участок и фактически не иметь возможности ничего построить", — предостерегает адвокат.

В итоге правило простое: ограничения по минимальной площади касаются только приватизации земли под индивидуальный жилой дом. При покупке сформированного участка решающими становятся градостроительные условия и реальные ограничения на местности.

Именно их следует проверить до заключения сделки, чтобы инвестиция в землю не обернулась разочарованием в будущем.

Как сообщалось, строительство на участке родителей жены — это мина замедленного действия для семейного бюджета. Пока объект не введен в эксплуатацию, а земля принадлежит третьему лицу, доказать право на свою долю после развода будет почти невозможно.

Также мы рассказывали, что хотя строительство забора кажется личным решением, оно нередко разжигает настоящие баталии между соседями. Важно помнить, что ваше право на приватность не должно создавать дискомфорта для тех, кто живет рядом.

земля рынок земли недвижимость строительство дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
