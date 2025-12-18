Житло у сталінці — яку площу має однокімнатна квартира

Площа квартири в сталінці — яку квадратуру має однушка
Коли говорять про сталінки, зазвичай одразу згадують трикімнатні квартири з коридорами, в яких можна заблукати. А от однокімнатні часто недооцінюють. І дарма. Бо це зовсім не ті "однушки", до яких ми звикли за панельними будинками.
У сталінському фонді однокімнатна квартира рідко буває крихітною, пише портал Remontuem.
Навіть у найпростішому варіанті площа стартує приблизно з 32-35 квадратних метрів. У будинках кращого класу легко зустрічаються 45-50 квадратів, а іноді й більше.
Квадратура однокімнатної сталінки
Але справа не тільки в загальних метрах. Відчуття простору тут зовсім інше. Високі стелі — майже завжди понад три метри — змінюють сприйняття квартири. Навіть коли заходиш уперше, немає цього знайомого відчуття, що стеля "нависає".
Типова квартира виглядає приблизно так:
- житлова кімната — 18-22 квадрати;
- кухня — 8-12;
- нормальний коридор, а не вузький прохід між дверима.
Для багатьох це стає сюрпризом. Особливо якщо до цього людина жила в новішому будинку з формальною площею і дивним плануванням.
Планування в сталінці на одну кімнату
Сталінки між собою теж різні. Є довоєнні будинки — атмосферні, але з нюансами. Є післявоєнні — простіші зовні, зате часто практичніші в побуті.
В однокімнатних варіантах зазвичай немає відверто тісних санвузлів. Повноцінна ванна — це швидше норма, ніж виняток.
Ще один момент, про який часто згадують власники, — тиша. Товсті стіни реально працюють. Сусіди зазвичай залишаються "десь поруч", а не у вашому житті.
