Жилье в сталинке — какую площадь имеет однокомнатная квартира

Когда говорят о сталинках, обычно сразу вспоминают трехкомнатные квартиры с коридорами, в которых можно заблудиться. А вот однокомнатные часто недооценивают. И зря. Потому что это совсем не те "однушки", к которым мы привыкли по панельным домам.

В сталинском фонде однокомнатная квартира редко бывает крошечной, пишет портал Remontuem.

Даже в самом простом варианте площадь стартует примерно с 32-35 квадратных метров. В домах лучшего класса легко встречаются 45-50 квадратов, а иногда и больше.

Квадратура однокомнатной сталинки

Но дело не только в общих метрах. Ощущение пространства здесь совсем другое. Высокие потолки — почти всегда более трех метров — меняют восприятие квартиры. Даже когда заходишь впервые, нет этого знакомого ощущения, что потолок "нависает".

Типичная квартира выглядит примерно так:

жилая комната — 18-22 квадрата;

кухня — 8-12;

нормальный коридор, а не узкий проход между дверьми.

Для многих это становится сюрпризом. Особенно если до этого человек жил в более новом доме с формальной площадью и странной планировкой.

Планировка в сталинке на одну комнату

Сталинки между собой тоже разные. Есть довоенные дома — атмосферные, но с нюансами. Есть послевоенные — более простые внешне, зато часто более практичные в быту.

В однокомнатных вариантах обычно нет откровенно тесных санузлов. Полноценная ванная — это скорее норма, чем исключение.

Планировка однокомнатной квартиры в сталинке. Фото: kvartal.ua

Еще один момент, о котором часто упоминают владельцы, — тишина. Толстые стены реально работают. Соседи обычно остаются "где-то рядом", а не в вашей жизни.

Ранее мы рассказывали, где в Киеве осталось больше всего хрущевок. А также, какие недостатки имеют квартиры в домах-брежневках.