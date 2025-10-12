Будівництво житлового будинку до 500 кв. м в Україні — які потрібні перші кроки у 2025 році

Будівельник біля будинку. Фото: Freepik

Перш ніж розпочати власне будівництво, потрібно мати законні підстави для використання землі. Згідно із законодавством, житловий будинок можна звести лише на ділянці, яка має цільове призначення "для житлової забудови" та офіційно зареєстрований кадастровий номер. Це унікальний код, який присвоюється під час державної реєстрації й зберігається за ділянкою протягом усього часу її існування.

Без цього коду неможливо оформити дозвільні документи або провести подальшу реєстрацію побудованого житла, наголошують фахівці "Земельного фонду України".

Наступний крок — оформлення будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Це документ, який визначає основні архітектурні та містобудівні вимоги до розміщення і зведення приватного житла, садового чи дачного будинку до 500 кв. м, а також господарських споруд і гаражів.

Будівельний паспорт можна отримати безплатно в органі з питань містобудування та архітектури. Строк видачі — до 10 робочих днів із моменту подання заяви.

Для цього потрібно подати:

копії документів, що підтверджують право власності або користування землею;

схему забудови ділянки (з планами, відстанями, мережами, інженерією);

за потреби — згоду співвласників і проектну документацію.

Заяву можна подати як в електронній формі через кабінет у системі ЄДЕССБ, так і особисто або поштою через ЦНАП.

Як будувати дім без будівельного паспорта під час війни

На період воєнного стану закон дозволяє спростити процедуру будівництва. Згідно з постановою №722 від 24.06.2022, житлові будинки до 500 кв. м можна зводити без отримання будівельного паспорта, але з дотриманням вимог законодавства та будівельних норм.

У такому разі замовник звертається до архітектора або інженера-проектувальника з кваліфікаційним сертифікатом. Фахівець готує схему намірів забудови і завантажує її до ЄДЕССБ.

Ця схема має містити:

розташування будівель і споруд;

відстані до меж ділянки та сусідніх об’єктів;

плани поверхів, фасади, інженерні системи.

Лише після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт можна розпочати зведення будинку.

Як подати повідомлення про початок будівельних робіт

Для будівництва об’єктів із незначним класом наслідків (СС1) подання повідомлення є обов’язковим. Документ підтверджує, що замовник має право розпочати підготовчі та будівельні роботи.

У повідомленні вказують:

реєстраційний номер будівельного паспорта або схеми намірів забудови;

дані про замовника і підрядника;

адресу об’єкта.

Повідомлення можна подати онлайн через ЄДЕССБ або у ЦНАПі. Будівництво без цього кроку вважається самочинним і передбачає відповідальність згідно із законом.

Як ввести будинок в експлуатацію та отримати адресу

Останній етап — введення будинку в експлуатацію. Для об’єктів до 500 кв. м класу СС1 це робиться шляхом подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Подати її можна онлайн через портал "Дія" або у ЦНАПі. Процедура безкоштовна і триває до 10 робочих днів.

Після цього забудовник отримує технічний паспорт, а якщо будинок новий — звертається до місцевої влади для присвоєння адреси. Рішення вноситься до Реєстру будівельної діяльності, після чого об’єкт офіційно вважається завершеним.

Фінальний крок — реєстрація права власності на житло в ЦНАП або у нотаріуса. Лише після цього власник може повноцінно розпоряджатися нерухомістю — продавати, дарувати чи оформлювати спадщину.

