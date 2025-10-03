Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Прихована пастка — чим загрожує купівля будинку без документів

Прихована пастка — чим загрожує купівля будинку без документів

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 06:12
Купівля будинку без документів — ризики та шляхи вирішення у 2025 році
Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

В Україні досі трапляються випадки, коли люди купують будинок без належних документів. Особливо це стосується старих забудов у селах чи приватних будинків, які переходили з рук у руки "по розписці". На перший погляд здається, що все просто: є будинок, є гроші, є домовленість. Але з точки зору закону такий договір не має жодної сили.

Ви можете жити у цьому будинку, вкладати кошти в ремонт, але юридично він вам не належить, пояснює експерт "Земельного фонду України" Сергій Коновалов.

Реклама
Читайте також:

"Без правовстановлюючих документів ви не зможете його продати, подарувати чи навіть прописатися", — каже фахівець.

Що робити з будинком без документів 

Головний ризик у тому, що ви залишаєтесь беззахисними перед законом. Якщо з’явиться справжній власник чи спадкоємці, ви ризикуєте втратити і будинок, і гроші.

Що робити в такій ситуації:

  1. Негайно звернутися до нотаріуса або юриста для перевірки реєстрів.
  2. Зібрати усі наявні папери: розписки, довіреності, акти передачі.
  3. Перевірити, чи приватизована земля, на якій стоїть будинок.

Розглянути варіанти узаконення через процедуру "будівельної амністії" або через суд.

"Чим швидше ви почнете вирішувати питання з документами, тим більше шансів уникнути серйозних втрат", — наголошує Коновалов.

Узаконення будинку без документів

Узаконення залежить від того, коли збудований будинок:

  • якщо будівля зведена до 1992 року — процедура спрощена. Достатньо провести технічну інвентаризацію, отримати техпаспорт і внести дані до державного реєстру;
  • якщо будинок збудований після 1992 року без дозволів, діє "будівельна амністія". Вона поширюється на житлові та садові будинки до 500 кв. м, а також господарські споруди.

Для новіших об’єктів залишається шлях через загальну процедуру узаконення або судове рішення про визнання права власності.

Ризики купівлі будинку без документів

Основні загрози, з якими стикаються покупці:

  1. Неможливість оформити право власності.
  2. Ризик втратити нерухомість у разі появи законного власника.
  3. Відсутність права на компенсацію у разі руйнування чи пошкодження.
  4. Проблеми з пропискою та підключенням комунікацій.
  5. Складнощі з передачею будинку у спадок.

"Розписка чи довіреність — це не документи на власність. Це лише папери, які можуть підтвердити факт угоди, але не надають прав", — нагадує Коновалов.

Чи можна уникнути проблеми

Щоб не опинитися в пастці, варто дотримуватися простого правила: ніколи не купувати будинок без повного пакета документів. Перед угодою обов’язково перевірте:

  • хто зареєстрований як власник у Державному реєстрі речових прав;
  • чи приватизована земля;
  • чи відповідає будинок технічній документації.

"Якщо ж угода вже відбулася, єдиний вихід — діяти активно. Тільки через юристів, державні реєстри та, у крайніх випадках, суд можна отримати право власності", — констатує експерт.

Як повідомлялось, переоформлення будинку у селі вимагає від власників і покупців врахувати не лише ціну угоди, але й значні додаткові витрати. Ці кошти включають податки, послуги нотаріуса та оцінювача, а також збори за державну реєстрацію.

Також ми розповідали, що поділ приватного будинку між співвласниками — це складний юридичний і технічний процес, що вимагає узгодження їхніх дій та дотримання усіх будівельних норм. Зазвичай це питання виникає під час спадкування, розлучення або коли власники бажають оформити окреме проживання.

нерухомість житло документи будинок власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації