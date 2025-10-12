Строительство жилого дома до 500 кв. м в Украине — какие нужны первые шаги в 2025 году

Построить дом — как избежать штрафов в 2025 году
Прежде чем начать собственное строительство, нужно иметь законные основания для использования земли. Согласно законодательству, жилой дом можно возвести только на участке, который имеет целевое назначение "для жилой застройки" и официально зарегистрированный кадастровый номер. Это уникальный код, который присваивается при государственной регистрации и сохраняется за участком в течение всего времени его существования.
Без этого кода невозможно оформить разрешительные документы или провести дальнейшую регистрацию построенного жилья, отмечают специалисты "Земельного фонда Украины".
Как получить строительный паспорт для частного дома
Следующий шаг — оформление строительного паспорта застройки земельного участка. Это документ, который определяет основные архитектурные и градостроительные требования к размещению и возведению частного жилья, садового или дачного дома до 500 кв. м, а также хозяйственных построек и гаражей.
Строительный паспорт можно получить бесплатно в органе по вопросам градостроительства и архитектуры. Срок выдачи — до 10 рабочих дней с момента подачи заявления.
Для этого нужно подать:
- копии документов, подтверждающих право собственности или пользования землей;
- схему застройки участка (с планами, расстояниями, сетями, инженерией);
- при необходимости — согласие совладельцев и проектную документацию.
Заявление можно подать как в электронной форме через кабинет в системе ЕДЕССБ, так и лично или по почте через ЦПАУ.
Как строить дом без строительного паспорта во время войны
На период военного положения закон позволяет упростить процедуру строительства. Согласно постановлению №722 от 24.06.2022, жилые дома до 500 кв. м можно возводить без получения строительного паспорта, но с соблюдением требований законодательства и строительных норм.
В таком случае заказчик обращается к архитектору или инженеру-проектировщику с квалификационным сертификатом. Специалист готовит схему намерений застройки и загружает ее в ЕГЭССБ.
Эта схема должна содержать:
- расположение зданий и сооружений;
- расстояния до границ участка и соседних объектов;
- планы этажей, фасады, инженерные системы.
Только после подачи уведомления о начале выполнения строительных работ можно начать возведение дома.
Как подать уведомление о начале строительных работ
Для строительства объектов с незначительным классом последствий (СС1) подача уведомления является обязательным. Документ подтверждает, что заказчик имеет право начать подготовительные и строительные работы.
В уведомлении указывают:
- регистрационный номер строительного паспорта или схемы намерений застройки;
- данные о заказчике и подрядчике;
- адрес объекта.
Уведомление можно подать онлайн через ЕДЕССБ или в ЦПАУ. Строительство без этого шага считается самовольным и предусматривает ответственность по закону.
Как ввести дом в эксплуатацию и получить адрес
Последний этап — введение дома в эксплуатацию. Для объектов до 500 кв. м класса СС1 это делается путем подачи декларации о готовности объекта к эксплуатации.
Подать ее можно онлайн через портал "Дія" или в ЦПАУ. Процедура бесплатная и длится до 10 рабочих дней.
После этого застройщик получает технический паспорт, а если дом новый — обращается к местным властям для присвоения адреса. Решение вносится в Реестр строительной деятельности, после чего объект официально считается завершенным.
Финальный шаг — регистрация права собственности на жилье в ЦПАУ или у нотариуса. Только после этого владелец может полноценно распоряжаться недвижимостью — продавать, дарить или оформлять наследство.
Как сообщалось, в законодательстве Украины, самовольное строительство — это возведение или модификация объекта недвижимости без необходимой разрешительной документации. Однако, важно знать, что не любая работа, выполненная в частном доме или квартире, будет считаться таким нарушением.
Также мы рассказывали, что даже сегодня в Украине можно встретить случаи покупки недвижимости без оформления необходимых документов, особенно это касается старых сельских домов, которые продавались "по расписке". Хотя кажется, что устной договоренности и передачи средств достаточно, с юридической точки зрения такие сделки являются недействительными и не обеспечивают покупателю право собственности.
Читайте Новини.LIVE!