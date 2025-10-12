Строительство жилого дома до 500 кв. м в Украине — какие нужны первые шаги в 2025 году

Строитель возле дома. Фото: Freepik

Прежде чем начать собственное строительство, нужно иметь законные основания для использования земли. Согласно законодательству, жилой дом можно возвести только на участке, который имеет целевое назначение "для жилой застройки" и официально зарегистрированный кадастровый номер. Это уникальный код, который присваивается при государственной регистрации и сохраняется за участком в течение всего времени его существования.

Без этого кода невозможно оформить разрешительные документы или провести дальнейшую регистрацию построенного жилья, отмечают специалисты "Земельного фонда Украины".

Следующий шаг — оформление строительного паспорта застройки земельного участка. Это документ, который определяет основные архитектурные и градостроительные требования к размещению и возведению частного жилья, садового или дачного дома до 500 кв. м, а также хозяйственных построек и гаражей.

Строительный паспорт можно получить бесплатно в органе по вопросам градостроительства и архитектуры. Срок выдачи — до 10 рабочих дней с момента подачи заявления.

Для этого нужно подать:

копии документов, подтверждающих право собственности или пользования землей;

схему застройки участка (с планами, расстояниями, сетями, инженерией);

при необходимости — согласие совладельцев и проектную документацию.

Заявление можно подать как в электронной форме через кабинет в системе ЕДЕССБ, так и лично или по почте через ЦПАУ.

Как строить дом без строительного паспорта во время войны

На период военного положения закон позволяет упростить процедуру строительства. Согласно постановлению №722 от 24.06.2022, жилые дома до 500 кв. м можно возводить без получения строительного паспорта, но с соблюдением требований законодательства и строительных норм.

В таком случае заказчик обращается к архитектору или инженеру-проектировщику с квалификационным сертификатом. Специалист готовит схему намерений застройки и загружает ее в ЕГЭССБ.

Эта схема должна содержать:

расположение зданий и сооружений;

расстояния до границ участка и соседних объектов;

планы этажей, фасады, инженерные системы.

Только после подачи уведомления о начале выполнения строительных работ можно начать возведение дома.

Как подать уведомление о начале строительных работ

Для строительства объектов с незначительным классом последствий (СС1) подача уведомления является обязательным. Документ подтверждает, что заказчик имеет право начать подготовительные и строительные работы.

В уведомлении указывают:

регистрационный номер строительного паспорта или схемы намерений застройки;

данные о заказчике и подрядчике;

адрес объекта.

Уведомление можно подать онлайн через ЕДЕССБ или в ЦПАУ. Строительство без этого шага считается самовольным и предусматривает ответственность по закону.

Как ввести дом в эксплуатацию и получить адрес

Последний этап — введение дома в эксплуатацию. Для объектов до 500 кв. м класса СС1 это делается путем подачи декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Подать ее можно онлайн через портал "Дія" или в ЦПАУ. Процедура бесплатная и длится до 10 рабочих дней.

После этого застройщик получает технический паспорт, а если дом новый — обращается к местным властям для присвоения адреса. Решение вносится в Реестр строительной деятельности, после чего объект официально считается завершенным.

Финальный шаг — регистрация права собственности на жилье в ЦПАУ или у нотариуса. Только после этого владелец может полноценно распоряжаться недвижимостью — продавать, дарить или оформлять наследство.

Как сообщалось, в законодательстве Украины, самовольное строительство — это возведение или модификация объекта недвижимости без необходимой разрешительной документации. Однако, важно знать, что не любая работа, выполненная в частном доме или квартире, будет считаться таким нарушением.

Также мы рассказывали, что даже сегодня в Украине можно встретить случаи покупки недвижимости без оформления необходимых документов, особенно это касается старых сельских домов, которые продавались "по расписке". Хотя кажется, что устной договоренности и передачи средств достаточно, с юридической точки зрения такие сделки являются недействительными и не обеспечивают покупателю право собственности.