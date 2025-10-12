Що не вважається самочинним будівництвом в Україні — правила та нюанси

Чоловік на будівництві. Фото: Freepik

Термін "самочинне будівництво" у законодавстві України означає створення або зміну об’єкта без належних документів. Та не всі роботи, проведені у власному будинку чи квартирі, підпадають під це визначення.

Дрібні зміни, які не впливають на безпеку та конструктив будівлі, не вважаються самобудом, наголошують експерти компанії "БТІ М".

Які зміни в квартирі не вважаються самобудом

До безпечних і законних робіт, що не потребують дозволу, належать внутрішні перепланування, які не зачіпають опорні стіни. Це може бути:

зміна площі кімнати за рахунок коридору чи підсобного приміщення;

встановлення або демонтаж шаф, антресолей чи комор;

заміна сантехніки, труб або електропроводки без зміни їхнього розташування.

Такі роботи не впливають на загальну площу квартири й не порушують конструктивну стабільність будівлі. Тому в більшості випадків вони не потребують узгодження з органами влади.

Які об’єкти на ділянці не вважаються самобудом

На присадибній ділянці власники можуть облаштовувати легкі та тимчасові споруди без дозволів. Це стосується:

навісів, альтанок, теплиць, відкритих басейнів, літніх кухонь;

господарських споруд невеликої площі, які не мають фундаменту;

дитячих або садових майданчиків.

Такі конструкції не збільшують капітальну площу будинку та не змінюють цільового призначення землі, тому вони не потрапляють під визначення самочинного будівництва.

Коли оновлення фасаду не вважається самобудом

Власники приватних будинків часто покращують зовнішній вигляд своїх осель. Якщо під час робіт змінюється лише матеріал стін, покрівлі чи облицювання без втручання у фундамент і без розширення площі, це не є порушенням.

"Наприклад, заміна старої покрівлі на нову, утеплення фасаду або облицювання декоративним каменем допускаються без додаткових дозволів. Такі зміни спрямовані на енергозбереження та покращення зовнішнього вигляду будинку, а не на зміну його параметрів", — зазначають фахівці.

Коли роботи вже вважаються самочинним будівництвом

Реконструкція чи добудова, що змінює конфігурацію, висоту або площу об’єкта, без дозвільних документів одразу потрапляє під категорію самобуду. Це стосується:

перенесення чи демонтажу опорних стін;

прибудови нових кімнат або поверхів;

зміни фундаменту чи цільового призначення приміщення.

У таких випадках знадобиться дозвіл на будівельні роботи та введення об’єкта в експлуатацію. Інакше власник ризикує отримати штраф або припис на демонтаж.

Чому важливо знати різницю між ремонтом і самобудом

Неправильне трактування понять може коштувати власнику дорого. Виконуючи навіть незначні зміни без розуміння їхнього статусу, можна отримати юридичні проблеми під час продажу чи реєстрації житла.

"Тому перед будь-якими роботами варто проконсультуватися з архітектором або юристом у сфері нерухомості. Це допоможе уникнути зайвих витрат, а головне — збереже ваш спокій і законність володіння майном", — підкреслюють експерти.

