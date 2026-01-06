Нерухомість у шлюбі — кому з подружжя належить подароване житло

Жінка дивиться на чоловіка. Фото: Freepik

Питання спільної власності подружжя часто виникає саме тоді, коли мова заходить про подаровану квартиру чи будинок. Українське законодавство має чіткі правила, але на практиці вони не завжди очевидні. Нотаріуси регулярно стикаються з конфліктами, які можна було б попередити ще на етапі оформлення документів.

Як пояснила у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн нотаріус Галина Ненченко, за загальним правилом усе майно, набуте під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю, але дарування є винятком із цього правила.

Чи вважається подарована нерухомість спільною власністю

Якщо нерухомість подарували одному з подружжя особисто, без зазначення іншого, вона належить лише обдаровуваному. Така квартира або будинок не підлягають поділу у разі розлучення.

"Якщо нерухомість подарована одному з подружжя особисто, вона вважається його особистою власністю", — наголосила Ненченко.

Водночас ситуація змінюється, якщо дарування оформлене на обох. У цьому випадку об’єкт автоматично стає спільною власністю подружжя незалежно від того, хто фактично користується майном.

Коли потрібна згода другого з подружжя

Окрему увагу варто звернути на договори дарування спільного майна. Якщо нерухомість уже є спільною сумісною власністю, один із подружжя не може одноосібно її подарувати.

"Договір дарування нерухомості, яка є спільною сумісною власністю, повинен укладатися лише за згоди обох подружжя", — наголосила юристка.

За відсутності такої згоди правочин може бути оскаржений у суді.

Фіктивне дарування замість продажу і його ризики

На практиці дарування інколи використовують для приховання продажу з метою уникнення податків. Такий підхід несе серйозні наслідки.

Основні ризики фіктивного дарування:

визнання договору недійсним через приховування справжньої угоди;

повернення сторін у початковий стан із втратою майна або коштів;

донарахування податків, штрафів і пені.

"Якщо суд встановить, що дарування було способом приховати продаж, угода може бути визнана недійсною", — уточнила юристка у коментарі Новини.LIVE.

Відповідальність і податкові наслідки

Окрім фінансових втрат, можливі й серйозніші наслідки.

"У випадках навмисного введення в оману державних органів може наставати цивільна або навіть кримінальна відповідальність", — каже нотаріус.

Саме тому юристи радять не використовувати дарування як інструмент оптимізації ризиків, а оформлювати угоди відповідно до їх реального змісту.

