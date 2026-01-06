Видео
Україна
Видео

Подаренная квартира в браке — кому принадлежит из супругов

Подаренная квартира в браке — кому принадлежит из супругов

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 06:12
Недвижимость в браке — кому из супругов принадлежит подаренное жилье
Женщина смотрит на мужчину. Фото: Freepik

Вопрос совместной собственности супругов часто возникает именно тогда, когда речь заходит о подаренной квартире или доме. Украинское законодательство имеет четкие правила, но на практике они не всегда очевидны. Нотариусы регулярно сталкиваются с конфликтами, которые можно было бы предупредить еще на этапе оформления документов.

Как пояснила в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн нотариус Галина Ненченко, по общему правилу все имущество, приобретенное во время брака, считается общей совместной собственностью, но дарение является исключением из этого правила.

Считается ли подаренная недвижимость общей собственностью

Если недвижимость подарили одному из супругов лично, без указания другого, она принадлежит только одариваемому. Такая квартира или дом не подлежат разделу в случае развода.

"Если недвижимость подарена одному из супругов лично, она считается его личной собственностью", — отметила Ненченко.

В то же время ситуация меняется, если дарение оформлено на обоих. В этом случае объект автоматически становится общей собственностью супругов независимо от того, кто фактически пользуется имуществом.

Когда требуется согласие второго супруга

Отдельное внимание стоит обратить на договоры дарения общего имущества. Если недвижимость уже является общей совместной собственностью, один из супругов не может единолично ее подарить.

"Договор дарения недвижимости, которая является общей совместной собственностью, должен заключаться только с согласия обоих супругов", — уточнила юрист в комментарии Новини.LIVE.

При отсутствии такого согласия сделка может быть обжалована в суде.

Фиктивное дарение вместо продажи и его риски

На практике дарение иногда используют для сокрытия продажи с целью избежания налогов. Такой подход несет серьезные последствия.

Основные риски фиктивного дарения:

  • признание договора недействительным из-за сокрытия настоящей сделки;
  • возвращение сторон в исходное состояние с потерей имущества или средств;
  • доначисление налогов, штрафов и пени.

"Если суд установит, что дарение было способом скрыть продажу, сделка может быть признана недействительной", — отметила Ненченко.

Ответственность и налоговые последствия

Кроме финансовых потерь, возможны и более серьезные последствия.

"В случаях намеренного введения в заблуждение государственных органов может наступать гражданская или даже уголовная ответственность", — говорит нотариус.

Именно поэтому юристы советуют не использовать дарение как инструмент оптимизации рисков, а оформлять сделки в соответствии с их реальным содержанием.

брак недвижимость квартира собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
