Податок на нерухомість в Україні: кому можуть зменшити суму платежу

Податкові повідомлення щодо нерухомості все частіше викликають питання у власників квартир, будинків та комерційних приміщень. Помилки в площі, невраховані пільги або навіть об’єкти, які давно продані, можуть впливати на суму податку. У таких випадках українці мають право вимагати офіційну звірку даних у податковій.

Саме ця процедура допомагає виправити неточності та уникнути зайвих нарахувань, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Коли потрібно робити звірку податку на нерухомість

Право на перевірку даних закріплене в Податковому кодексі, і скористатися ним варто одразу, як тільки ви відчули неладне. Найчастіше проблеми виникають через "старі" дані в базах: наприклад, ви вже рік як продали гараж, а податок на нього продовжує приходити.

Найчастіше проблеми виникають через неправильну площу житла, помилковий тип будівлі або відсутність інформації про пільгу.

Також звертатися варто у випадках, якщо:

податок нарахували на нерухомість, яку вже продали;

у базі ДПС залишилися старі дані про власника;

новий об’єкт ще не відображається у системі;

податок розрахували за невірною ставкою.

Подати заяву можна до податкової за своєю податковою адресою.

Які документи потрібні для звірки

Основою для перевірки є документи, що підтверджують право власності. Це може бути договір купівлі-продажу, витяг із державного реєстру, свідоцтво про право власності або інші офіційні папери.

У 2026 році важливе значення має і правильне визначення класу будівлі. Податкова враховує Національний класифікатор будівель і споруд НК 018:2023. Саме через невірно визначений тип нерухомості часто виникають зайві нарахування.

Водночас перелік документів для звірки не є жорстко обмеженим. Якщо власник має офіційні довідки або технічні документи, які підтверджують площу чи тип об’єкта, їх також можуть врахувати.

Як відбувається перерахунок податку

Якщо під час звірки ви довели, що в системі була помилка, стара платіжка анулюється автоматично. Замість неї вам надішлють нове повідомлення-рішення з правильними цифрами.

Окремо працює ситуація з новою нерухомістю, дані про яку ще не потрапили до баз ДПС. У такому випадку податок тимчасово визначають за документами, які подає сам власник. Коли інформація надходить від державних реєстраторів, проводиться остаточний перерахунок.

Як податкова отримує дані про житло

Сьогодні система працює набагато швидше, ніж кілька років тому. Інформація про те, що ви купили або продали квартиру, потрапляє до ДПС автоматично від реєстраторів кожного кварталу.

Важливе нововведення 2026 року — до цього процесу повноцінно залучені нотаріуси. Тепер вони теж звітують про кожну угоду, що фактично подвоює контроль і зменшує кількість помилок.

Якщо ж вашої нової квартири досі немає в базі, ви можете подати документи самостійно, і податок нарахують на їхній основі до моменту, поки не оновиться державний реєстр.

