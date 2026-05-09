Податок на нерухомість при оренді: чи можливі пільги у 2026 році

В Україні оренда житла навіть на кілька місяців може вплинути на податкову пільгу для власника нерухомості. У 2026 році податкова продовжує перевіряти, чи використовувалося житло для отримання доходу. Багато власників помилково вважають, що короткострокова оренда не змінює ситуацію з податком.

Насправді пільга може бути втрачена вже з першого місяця здачі квартири, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Як працює податкова пільга на житло

Кожен власник має право на певну "знижку": податок не нараховується на перші 60 квадратних метрів для квартири або 120 метрів для будинку. Це соціальна норма, яка дозволяє людям не платити за власне житло невеликої площі.

Але важливо розуміти, що ця преференція діє лише до того моменту, поки ви використовуєте нерухомість виключно для власного проживання.

Як тільки ваша нерухомість починає приносити прибуток, вона втрачає статус "просто житла" і стає об'єктом для бізнесу. Податківці підкреслюють: якщо ви здаєте квартиру в оренду, лізинг або позичку, пільга на ці метри анулюється.

Податок на нерухомість при оренді на кілька місяців

Якщо власник здавав житло лише кілька місяців протягом року, пільга все одно тимчасово скасовується. Вона перестає діяти з того місяця, коли квартиру фактично почали здавати в оренду.

Повертається пільга лише після завершення оренди. Тобто до кінця місяця, в якому орендарі виїхали, податок можуть нараховувати вже без пільгової площі.

Офіційний договір оренди житла та перевірки

Податкова враховує саме офіційне оформлення оренди. Підтвердженням є цивільно правовий договір між власником і наймачем житла.

У документі має бути вказано строк проживання, адреса житла та плата за користування квартирою. Саме наявність договору підтверджує факт отримання доходу від нерухомості.

У разі помилок або незгоди з нарахуванням власник має право звернутися до податкової за місцем своєї реєстрації. Для цього потрібно подати письмову заяву на звірку даних.

Під час перевірки можуть уточнювати інформацію про площу житла, право на пільгу та період здачі квартири в оренду.

Як повідомляли Новини.LIVE, з настанням травня власникам житла варто пильніше стежити за поштою чи онлайн-кабінетом платника, адже незабаром надійдуть квитанції на податок за нерухоме майно. Хоча цьогорічні правила оподаткування не зазнали радикальних змін, ігнорування дрібних деталей або термінів розрахунку з бюджетом може призвести до небажаних фінансових втрат.

Також Новини.LIVE розповідали, що володіння нерухомістю — це сувора фінансова відповідальність, де навіть копійчана заборгованість перед бюджетом здатна паралізувати будь-які операції з майном. Зазвичай власники усвідомлюють критичність ситуації занадто пізно, коли в кабінеті нотаріуса з’ясовується, що через податкову заставу об’єкт неможливо ані продати, ані подарувати.