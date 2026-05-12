Налог на недвижимость в Украине: кому могут уменьшить сумму платежа

Мужчина считает на калькуляторе и деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Налоговые уведомления по недвижимости все чаще вызывают вопросы у владельцев квартир, домов и коммерческих помещений. Ошибки в площади, неучтенные льготы или даже объекты, которые давно проданы, могут влиять на сумму налога. В таких случаях украинцы имеют право требовать официальную сверку данных в налоговой.

Именно эта процедура помогает исправить неточности и избежать лишних начислений, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Когда нужно делать сверку налога на недвижимость

Право на проверку данных закреплено в Налоговом кодексе, и воспользоваться им стоит сразу, как только вы почувствовали неладное. Чаще всего проблемы возникают из-за "старых" данных в базах: например, вы уже год как продали гараж, а налог на него продолжает приходить.

Чаще всего проблемы возникают из-за неправильной площади жилья, ошибочного типа здания или отсутствия информации о льготе.

Также обращаться стоит в случаях, если:

Читайте также:

налог начислили на недвижимость, которую уже продали;

в базе ГНС остались старые данные о собственнике;

новый объект еще не отображается в системе;

налог рассчитали по неверной ставке.

Подать заявление можно в налоговую по своему налоговому адресу.

Какие документы нужны для сверки

Основой для проверки являются документы, подтверждающие право собственности. Это может быть договор купли-продажи, выписка из государственного реестра, свидетельство о праве собственности или другие официальные бумаги.

В 2026 году важное значение имеет и правильное определение класса здания. Налоговая учитывает Национальный классификатор зданий и сооружений НК 018:2023. Именно из-за неверно определенного типа недвижимости часто возникают лишние начисления.

В то же время перечень документов для сверки не является жестко ограниченным. Если у владельца есть официальные справки или технические документы, подтверждающие площадь или тип объекта, их также могут учесть.

Как происходит перерасчет налога

Если во время сверки вы доказали, что в системе была ошибка, старая платежка аннулируется автоматически. Вместо неё вам пришлют новое уведомление-решение с правильными цифрами.

Отдельно работает ситуация с новой недвижимостью, данные о которой еще не попали в базы ГНС. В таком случае налог временно определяют по документам, которые подает сам владелец. Когда информация поступает от государственных регистраторов, проводится окончательный перерасчет.

Как налоговая получает данные о жилье

Сегодня система работает намного быстрее, чем несколько лет назад. Информация о том, что вы купили или продали квартиру, попадает в ГНС автоматически от регистраторов каждый квартал.

Важное нововведение 2026 года — в этот процесс полноценно вовлечены нотариусы. Теперь они тоже отчитываются о каждой сделке, что фактически удваивает контроль и уменьшает количество ошибок.

Если же вашей новой квартиры до сих пор нет в базе, вы можете подать документы самостоятельно, и налог начислят на их основе до момента, пока не обновится государственный реестр.

Как сообщали Новини.LIVE, статус собственника жилья накладывает строгие обязательства, где налоговая ответственность весит не меньше своевременной оплаты счетов. Любое игнорирование государственных сборов грозит мгновенным наложением обременений, что фактически лишает вас права распоряжаться собственными квадратными метрами.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже многомесячная сдача квартиры в аренду автоматически лишает украинцев права на налоговую льготу, о чем многие владельцы часто забывают. В 2026 году фискальная служба придирчиво отслеживает факты получения прибыли от недвижимости, поэтому попытка подзаработать на краткосрочном найме может обернуться неожиданными начислениями в платежках.