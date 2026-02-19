Податок на нерухомість — в яких випадках власникам треба заплатити більше

Кому з власників житла треба платити більший податок на нерухомість. Фото: Freepik

В Україні термін "податок на розкіш" — це скоріше народна назва, ніж юридична. Насправді йдеться про два окремі збори — податок на нерухомість та транспортний податок. Оскільки обидва є місцевими, фінальні ставки та певні пільги визначають саме ваші місцеві ради (міські чи селищні), тому суми в Києві та, наприклад, у невеличкій громаді на Полтавщині можуть відчутно різнитися.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України (ПКУ) розповідає, кому з власників квартири доведеться заплатити більше.

Коли квадратні метри стають "зайвими"

Згідно зі ст. 266.4.1 ПКУ, держава дає кожному власнику "пільговий ліміт", за який платити не треба. Гроші нараховуються лише на те, що зверху — для квартир це понад 60 кв. м, а для будинків — понад 120 кв. м. Якщо у вас і те, і інше: загальна площа не має перевищувати 180 кв. м.

Наприклад, якщо ваша квартира має площу 85 "квадратів", ви оплачуєте лише 25 кв.м. Але майте на увазі: якщо ви володієте справді великим об'єктом (квартира від 300 кв. м або будинок від 500 кв. м), до основної суми автоматично додається так званий "податок на багатство" — фіксовані 25 000 грн на рік за кожну таку одиницю майна (ст. 266.7.1-1 ПКУ).

Коли платити податок на нерухомість

Механіка розрахунку прив’язана до мінімальної зарплати (МЗП) станом на 1 січня року, за який звітуємо. Оскільки у 2026-му ми платимо за 2025-й, беремо МЗП на початок 2025 року (8 000 грн).

Максимальна ставка за законом не може бути більшою за 1,5% від цієї суми за 1 кв. м, тобто максимум 120 грн за "зайвий" метр.

Податкова має надіслати вам повідомлення-рішення (ППР) до 1 липня. З цього моменту у вас є рівно 60 днів, щоб закрити платіж.

Якщо лист не прийшов — не поспішайте радіти. Можливо, сталася помилка в реєстрах або пошта не спрацювала. Краще самостійно зазирнути в Електронний кабінет платника, адже пеня за прострочення нараховується автоматично, незалежно від того, чи тримали ви папірець у руках.

Як повідомлялось, якщо ваша нерухомість була під обстрілами чи в окупації, варто перевірити актуальні правила оподаткування, поки діють пільги. Це допоможе уникнути проблем із податковою у майбутньому.

Також ми розповідали, що починаючи з 2022 року, в Україні діє мінімальне податкове зобов’язання, яке фактично скасувало можливість безкоштовного володіння сільгоспземлею. Тепер власники та орендарі зобов'язані платити фіксовану суму з кожного гектара, незалежно від того, чи обробляється ділянка насправді, чи вона просто стоїть облогом.