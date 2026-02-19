Видео
Налог на недвижимость — кто из украинцев заплатит больше

Дата публикации 19 февраля 2026 06:12
Налог на недвижимость — в каких случаях владельцам надо заплатить больше
Кому из владельцев жилья надо платить больший налог на недвижимость. Фото: Freepik

Понятие "налог на роскошь" в Украине — это скорее народное название, чем юридическое. Налог на недвижимость является местным, финальные ставки и определенные льготы определяют именно ваши местные советы (городские или поселковые). Поэтому суммы в Киеве и, например, в Полтавской области могут отличаться в разы.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины (НКУ) рассказывает, кому из владельцев квартиры придется заплатить больше.

Читайте также:

Когда квадратные метры становятся "лишними"

Согласно ст. 266.4.1 НКУ, государство дает каждому владельцу "льготный лимит", за который платить не надо. Деньги начисляются лишь на то, что сверху — для квартир это свыше 60 кв. м, а для домов — свыше 120 кв. м. Если у вас и то, и другое: общая площадь не должна превышать 180 кв. м.

Например, если ваша квартира имеет площадь 85 "квадратов", вы оплачиваете только 25 кв.м. Но имейте в виду: если вы владеете действительно большим объектом (квартира от 300 кв. м или дом от 500 кв. м), к основной сумме автоматически добавляется так называемый "налог на богатство" — фиксированные 25 000 грн в год за каждую такую единицу имущества (ст. 266.7.1-1 НКУ).

Когда платить налог на недвижимость

Механика расчета привязана к минимальной зарплате (МЗП) по состоянию на 1 января года, за который отчитываемся. Поскольку в 2026-м мы платим за 2025-й, берем МЗП на начало 2025 года (8 000 грн).

Максимальная ставка по закону не может быть больше 1,5% от этой суммы за 1 кв. м, то есть максимум 120 грн за "лишний" метр.

Налоговая должна прислать вам уведомление-решение (НУР) до 1 июля. С этого момента у вас есть ровно 60 дней, чтобы закрыть платеж.

Если письмо не пришло — не спешите радоваться. Возможно, произошла ошибка в реестрах или почта не сработала. Лучше самостоятельно заглянуть в Электронный кабинет плательщика, ведь пеня за просрочку начисляется автоматически, независимо от того, держали ли вы бумажку в руках.

Как сообщалось, если ваша недвижимость была под обстрелами или в оккупации, стоит проверить актуальные правила налогообложения, пока действуют льготы. Это поможет избежать проблем с налоговой в будущем.

Также мы рассказывали, что начиная с 2022 года, в Украине действует минимальное налоговое обязательство, которое фактически отменило возможность бесплатного владения сельхозземлей. Теперь владельцы и арендаторы обязаны платить фиксированную сумму с каждого гектара, независимо от того, обрабатывается ли участок на самом деле или он просто стоит облогом.

налоги недвижимость жилье дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
