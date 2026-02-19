Налог на недвижимость — в каких случаях владельцам надо заплатить больше

Налог на недвижимость — кто из украинцев заплатит больше
Понятие "налог на роскошь" в Украине — это скорее народное название, чем юридическое. Налог на недвижимость является местным, финальные ставки и определенные льготы определяют именно ваши местные советы (городские или поселковые). Поэтому суммы в Киеве и, например, в Полтавской области могут отличаться в разы.
кому из владельцев квартиры придется заплатить больше.
Когда квадратные метры становятся "лишними"
Согласно ст. 266.4.1 НКУ, государство дает каждому владельцу "льготный лимит", за который платить не надо. Деньги начисляются лишь на то, что сверху — для квартир это свыше 60 кв. м, а для домов — свыше 120 кв. м. Если у вас и то, и другое: общая площадь не должна превышать 180 кв. м.
Например, если ваша квартира имеет площадь 85 "квадратов", вы оплачиваете только 25 кв.м. Но имейте в виду: если вы владеете действительно большим объектом (квартира от 300 кв. м или дом от 500 кв. м), к основной сумме автоматически добавляется так называемый "налог на богатство" — фиксированные 25 000 грн в год за каждую такую единицу имущества (ст. 266.7.1-1 НКУ).
Когда платить налог на недвижимость
Механика расчета привязана к минимальной зарплате (МЗП) по состоянию на 1 января года, за который отчитываемся. Поскольку в 2026-м мы платим за 2025-й, берем МЗП на начало 2025 года (8 000 грн).
Максимальная ставка по закону не может быть больше 1,5% от этой суммы за 1 кв. м, то есть максимум 120 грн за "лишний" метр.
Налоговая должна прислать вам уведомление-решение (НУР) до 1 июля. С этого момента у вас есть ровно 60 дней, чтобы закрыть платеж.
Если письмо не пришло — не спешите радоваться. Возможно, произошла ошибка в реестрах или почта не сработала. Лучше самостоятельно заглянуть в Электронный кабинет плательщика, ведь пеня за просрочку начисляется автоматически, независимо от того, держали ли вы бумажку в руках.
Как сообщалось, если ваша недвижимость была под обстрелами или в оккупации, стоит проверить актуальные правила налогообложения, пока действуют льготы. Это поможет избежать проблем с налоговой в будущем.
Также мы рассказывали, что начиная с 2022 года, в Украине действует минимальное налоговое обязательство, которое фактически отменило возможность бесплатного владения сельхозземлей. Теперь владельцы и арендаторы обязаны платить фиксированную сумму с каждого гектара, независимо от того, обрабатывается ли участок на самом деле или он просто стоит облогом.
