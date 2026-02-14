Податок на нерухомість в Україні — які об’єкти звільненні від сплати

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Багато хто досі плутається: треба платити податок за житло чи ні, якщо місто було під обстрілами або в окупації. Держава дала послаблення, але є нюанси, які варто перевірити вже зараз, щоб потім не розгрібати борги перед податковою.

Ці норми діють тимчасово, але залишаються критично важливими для тисяч українців, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Запорізькій області.

За які об’єкти нерухомості не нараховується податок

Тут усе прив’язано до офіційного переліку територій (наказу Мінреінтеграції №309). Якщо ваш будинок, дача чи склад знаходяться в зоні активних бойових дій або в окупації, податок нараховуватися не повинен. Це стосується і звичайних людей, і бізнесу.

Пільга працює тільки на той період, поки територія офіційно вважається "гарячою" або окупованою. Як тільки статус у реєстрі змінюється — лічильник вмикається знову.

Як рахують податок на нерухомість

Контролюючі органи не включають такі об’єкти до бази оподаткування. З 1 січня 2025 року ця норма діє офіційно до завершення бойових дій або деокупації конкретної території.

Зараз система працює автоматично: податківці не мають вносити ваше майно до бази, якщо воно в зоні бойових дій. Але досвід показує, що краще тримати руку на пульсі.

На що звернути увагу:

Дивіться в реєстр, а не в новини. Підставою для звільнення є лише наказ Мінреінтеграції, а не фактична ситуація на районі. Список постійно оновлюється, тож перевірте статус своєї громади за останніми правками. Документи. Якщо житло зруйноване, а в реєстрах воно значиться як ціле — податок можуть нарахувати. У такому разі треба подбати про акт обстеження майна, щоб списати нарахування.

Якщо ваша нерухомість у зоні ризику, податки — це останнє, про що хочеться думати, але перевірити свій кабінет платника раз на пів року все ж варто. Це вбереже від блокування рахунків через "раптові" борги в майбутньому.

