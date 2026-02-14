Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Податок на нерухомість — за які об'єкти можна не платити деяким українцям

Податок на нерухомість — за які об'єкти можна не платити деяким українцям

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 09:15
Податок на нерухомість в Україні — які об’єкти звільненні від сплати
Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Багато хто досі плутається: треба платити податок за житло чи ні, якщо місто було під обстрілами або в окупації. Держава дала послаблення, але є нюанси, які варто перевірити вже зараз, щоб потім не розгрібати борги перед податковою.

Ці норми діють тимчасово, але залишаються критично важливими для тисяч українців, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Реклама
Читайте також:

За які об’єкти нерухомості не нараховується податок

Тут усе прив’язано до офіційного переліку територій (наказу Мінреінтеграції №309). Якщо ваш будинок, дача чи склад знаходяться в зоні активних бойових дій або в окупації, податок нараховуватися не повинен. Це стосується і звичайних людей, і бізнесу.

Пільга працює тільки на той період, поки територія офіційно вважається "гарячою" або окупованою. Як тільки статус у реєстрі змінюється — лічильник вмикається знову.

Як рахують податок на нерухомість

Контролюючі органи не включають такі об’єкти до бази оподаткування. З 1 січня 2025 року ця норма діє офіційно до завершення бойових дій або деокупації конкретної території.

Зараз система працює автоматично: податківці не мають вносити ваше майно до бази, якщо воно в зоні бойових дій. Але досвід показує, що краще тримати руку на пульсі.

На що звернути увагу:

  1. Дивіться в реєстр, а не в новини. Підставою для звільнення є лише наказ Мінреінтеграції, а не фактична ситуація на районі. Список постійно оновлюється, тож перевірте статус своєї громади за останніми правками.
  2. Документи. Якщо житло зруйноване, а в реєстрах воно значиться як ціле — податок можуть нарахувати. У такому разі треба подбати про акт обстеження майна, щоб списати нарахування.

Якщо ваша нерухомість у зоні ризику, податки — це останнє, про що хочеться думати, але перевірити свій кабінет платника раз на пів року все ж варто. Це вбереже від блокування рахунків через "раптові" борги в майбутньому.

Раніше ми розповідали, хто з власників однокімнатних квартир може не платити податок на нерухомість у 2026 році. А також, чи звільняє форс-мажор від сплати земельного податку.

податки нерухомість гроші житло ТОТ
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації