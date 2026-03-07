Податок на нерухомість нарахують навіть за кілька метрів — кого стосується

До яких податків готуватись власникам зайвих метрів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Цього року українці знову отримають повідомлення про сплату податку на нерухомість за минулий, 2025 рік. Якщо ваша квартира чи будинок вписуються в державні нормативи, можете видихнути. Якщо ж ні — готуйте гаманці, бо суми залежатимуть не тільки від площі, а й від апетитів вашої місцевої влади.

Податок нараховують лише на ті квадратні метри, що виходять за межі пільгової норми, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Донецькій області. Для квартир цей ліміт становить 60 кв. м, для приватних будинків — 120 кв. м. Якщо ж ви власник і того, і іншого одночасно, то загальний поріг становить 180 квадратів.

Реклама

Читайте також:

Все, що зверху — оподатковується. Тобто, якщо ваша квартира 65 метрів, платити доведеться лише за "зайві" п’ять.

Яка ставка податку на нерухомість у 2026 році

Тут немає єдиної цифри для всієї країни. Місцеві ради самі вирішують, який відсоток встановити, але закон обмежує їх стелею у 1,5% від мінімальної зарплати станом на початок звітного року.

Оскільки на 1 січня 2025 року "мінімалка" в Україні була зафіксована на рівні 8 000 грн, то максимально можлива ставка за один метр становить 120 гривень.

Податківці також навели простий приклад. Уявімо, що у вас квартира площею 65 кв. м у місті, де діє максимальна ставка. Віднімаємо пільгові 60 метрів і отримуємо 5 "оподатковуваних" квадратів. Множимо їх на 120 грн і отримуємо 600 гривень податку на рік.

Коли приходить податкове повідомлення

Зазвичай податкова має надіслати повідомлення до 1 липня. Документ надходить:

в електронний кабінет платника податків;

або рекомендованим листом поштою.

Після отримання повідомлення у власника є 60 днів для сплати податку. Якщо пропустити цей термін, можуть нарахувати штраф і пеню.

Податок на нерухомість у 2026 році. Графіка: dn.tax.gov.ua

Хто може не платити податок на нерухомість

Крім тих, чиє житло не перевищує ліміти, держава передбачила пільги для вразливих категорій та мешканців небезпечних регіонів.

Податок не нараховується на:

Нерухомість на окупованих територіях. Житло, що було зруйноване або серйозно пошкоджене через війну. Будинки, розташовані в зоні активних бойових дій. Багатодітні та прийомні сім’ї (де виховується від 5 дітей), житло дітей-сиріт та осіб з інвалідністю.

Податківці радять, якщо ви знаєте, що ваша площа перевищує норму, а повідомлення до липня так і не прийшло — краще проявити ініціативу і перевірити кабінет самостійно. Пеня за несвоєчасну сплату може виявитися дорожчою за сам податок.

Як повідомлялось, попри постійний попит, український ринок оренди досі залишається переважно неофіційним через високі податки для орендодавців. Щоб виправити ситуацію, у Верховній Раді планують суттєво знизити податкову ставку та нарешті легалізувати цей бізнес.

Також ми розповідали, що передача нерухомості за договором дарування — це не лише візит до нотаріуса, а й серйозне фінансове навантаження. Податкова пильно стежить за такими операціями, тому тим, хто не має прямого споріднення, варто заздалегідь готуватися до додаткових витрат.