Дарування нерухомості — кому і які податки треба платити в Україні у 2026 році

Багатьом здається, що подарувати квартиру — це просто підписати папірець у нотаріуса і справу зроблено. Проте саме податкові нюанси стають несподіванкою.

Держава дуже уважно стежить за тим, хто і кому передає майно, і якщо ви не входите до кола "обраних", готуйте гаманець, радить Новини.LIVE з посиланням на юристку Світлану Круторогову.

Які податки при даруванні квартири родичам

Найпростіший варіант — це дарування всередині найближчого сімейного кола. Якщо ви даруєте житло дітям, батькам або чоловіку/дружині, податкова вас не чіпатиме. Нуль відсотків ПДФО, нуль військового збору. Ви платите тільки за послуги нотаріуса та реєстрацію.

До речі, бабусі, дідусі, брати, сестри та онуки — теж у цьому списку. Для них "вхід" у право власності безкоштовний (з точки зобовязань перед бюджетом).

Скільки інші за дарування квартири

А ось тут починається цікаве. Якщо ви вирішили ощасливити племінника, тітку або просто доброго друга — готуйтеся до витрат. У такому разі обдарований має сплатити 5% податку на доходи (ПДФО) та 5% військового збору. Разом це вже 10% від вартості квартири.

Ще гірша ситуація, якщо одна зі сторін — нерезидент (наприклад, ви живете за кордоном і офіційно не є податковим резидентом України). Тоді ставки злітають до небес: 18% ПДФО + 5% військового збору. Це майже чверть вартості квартири просто "в повітря".

Коли подавати декларацію і як уникнути штрафу

Головна пастка в тому, що податок платить не той, хто дарує, а той, хто отримує. І багато хто про це забуває.

Нотаріус автоматично "стукає" у податкову про вашу угоду. Тому приховати факт дарування не вийде. Якщо ви отримали квартиру у 2025-му, то до 1 травня 2026-го ви зобов’язані подати декларацію і пізніше сплатити кошти.

Запізнилися хоч на день? Чекайте на штраф. Спочатку невеликий (від 170 грн), але нервів він зіпсує значно більше, ніж ці гроші.

