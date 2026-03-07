Видео
Налог на недвижимость — о каких особенностях в 2026 году знают не все

Налог на недвижимость — о каких особенностях в 2026 году знают не все

Дата публикации 7 марта 2026 06:12
Налог на недвижимость — о каких особенностях в 2026 году нужно знать владельцам жилья
К каким налогам готовиться владельцам лишних метров.

В 2026 году владельцам жилья снова начислят налог на недвижимость за предыдущий период. Тем, чьи квадратные метры не превышают лимиты, волноваться не стоит, а вот другим придется раскошелиться — финальная сумма будет зависеть от площади "излишка" и ставок, установленных вашей общиной.

Налог начисляют только на те квадратные метры, которые выходят за пределы льготной нормы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области. Для квартир этот лимит составляет 60 кв. м, для частных домов — 120 кв. м. Если же вы владелец и того, и другого одновременно, то общий порог составляет 180 квадратов.

Читайте также:

Все, что сверху — облагается налогом. То есть, если ваша квартира 65 метров, платить придется только за "лишние" пять.

Какая ставка налога на недвижимость в 2026 году

Здесь нет единой цифры для всей страны. Местные советы сами решают, какой процент установить, но закон ограничивает их потолком в 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на начало отчетного года.

Поскольку на 1 января 2025 года "минималка" в Украине была зафиксирована на уровне 8 000 грн, то максимально возможная ставка за один метр составляет 120 гривен.

Налоговики также привели простой пример. Представим, что у вас квартира площадью 65 кв. м в городе, где действует максимальная ставка. Вычитаем льготные 60 метров и получаем 5 "налогооблагаемых" квадратов. Умножаем их на 120 грн и получаем 600 гривен налога в год.

Когда приходит налоговое уведомление

Обычно налоговая должна прислать уведомление до 1 июля. Документ поступает:

  • в электронный кабинет налогоплательщика;
  • или заказным письмом по почте.

После получения уведомления у владельца есть 60 дней для уплаты налога. Если пропустить этот срок, могут начислить штраф и пеню.

 

Налог на недвижимость — о каких особенностях в 2026 году знают не все - фото 1
Налог на недвижимость в 2026 году. Графика: dn.tax.gov.ua

Кто может не платить налог на недвижимость

Кроме тех, чье жилье не превышает лимиты, государство предусмотрело льготы для уязвимых категорий и жителей опасных регионов.

Налог не начисляется на:

  1. Недвижимость на оккупированных территориях.
  2. Жилье, которое было разрушено или серьезно повреждено из-за войны.
  3. Дома, расположенные в зоне активных боевых действий.
  4. Многодетные и приемные семьи (где воспитывается от 5 детей), жилье детей-сирот и лиц с инвалидностью.

Налоговики советуют, если вы знаете, что ваша площадь превышает норму, а уведомление до июля так и не пришло — лучше проявить инициативу и проверить кабинет самостоятельно. Пеня за несвоевременную уплату может оказаться дороже самого налога.

Как сообщалось, несмотря на постоянный спрос, украинский рынок аренды до сих пор остается преимущественно неофициальным из-за высоких налогов для арендодателей. Чтобы исправить ситуацию, в Верховной Раде планируют существенно снизить налоговую ставку и наконец легализовать этот бизнес.

Также мы рассказывали, что передача недвижимости по договору дарения — это не только визит к нотариусу, но и серьезная финансовая нагрузка. Налоговая пристально следит за такими операциями, поэтому тем, кто не имеет прямого родства, стоит заранее готовиться к дополнительным расходам.

