Податок на нерухомість — чому українцям нараховують інші суми та як уникнути переплат

Податок на нерухомість щороку стає випробуванням і для платників, і для самих податківців. Адже саме ДПС визначає суму до сплати й надсилає повідомлення власникам житлових і нежитлових об’єктів та земельних ділянок.

Якщо будинок має площу менш як 120 кв. м, квартира — до 60 кв. м, а земля — до 0,2 га, збір не нараховується, нагадує податковий консультант Михайло Смокович.

Помилки ДПС при податку на нерухомість

Щорічні звірки показують стабільну тенденцію — неточності трапляються масово.

"Ми помітили просто неймовірну кількість помилок зі сторони податкової. Частина з них виникає через застарілі дані, інші — через технічні похибки", — каже Смокович.

Типові ситуації:

Невірна частка власності. У платника 50% квартири, а податок приходить так, ніби у нього 150%. Подвійні адреси. Після перейменування вулиці податок нараховують і за старою, і за новою адресою. Нарахування на вже продане майно. Реальні власники в реєстрі змінені, а податкова продовжує виставляти повідомлення старому. Похибка у площі об’єкта. Невірні метри автоматично створюють завищений платіж. Неотримані повідомлення. Лист просто не надсилається. Відсутність нарахування. Така помилка не шкодить платнику, проте свідчить про системні проблеми.

Причини помилок у податку на нерухомість

Обсяги роботи для інспекторів зростають щороку. Людей у відповідних відділах бракує, а міжреєстровий обмін досі не працює ефективно.

"Без впровадження якісної автоматизації й реального обміну даними ситуацію не покращити. Тому частина процесів лишається ручною, а це неминуче створює ризик помилок", — зауважує Смокович.

Як перевірити податок на нерухомість

Отримавши податкове повідомлення, варто проаналізувати кожен пункт — адресу, площу, частку власності, період. Якщо щось не збігається, потрібно звертатися до ДПС телефоном або через лист на звірку.

До нього додаються документи, що підтверджують зміну власника чи реальні параметри майна.

"Не варто залишати все як є, бо і наступного року нарахування пройде з помилками. Завчасна перевірка дає можливість уникнути переплат і довготривалих судових спорів", — попереджає Смокович.

