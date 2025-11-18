Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Податок на нерухомість зріс через помилки ДПС — як перевірити

Податок на нерухомість зріс через помилки ДПС — як перевірити

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:12
Оновлено: 19:41
Податок на нерухомість — чому українцям нараховують інші суми та як уникнути переплат
Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Податок на нерухомість щороку стає випробуванням і для платників, і для самих податківців. Адже саме ДПС визначає суму до сплати й надсилає повідомлення власникам житлових і нежитлових об’єктів та земельних ділянок. 

Якщо будинок має площу менш як 120 кв. м, квартира — до 60 кв. м, а земля — до 0,2 га, збір не нараховується, нагадує податковий консультант Михайло Смокович. 

Реклама
Читайте також:

Помилки ДПС при податку на нерухомість

Щорічні звірки показують стабільну тенденцію — неточності трапляються масово. 

"Ми помітили просто неймовірну кількість помилок зі сторони податкової. Частина з них виникає через застарілі дані, інші — через технічні похибки", — каже Смокович.

Типові ситуації:

  1. Невірна частка власності. У платника 50% квартири, а податок приходить так, ніби у нього 150%.
  2. Подвійні адреси. Після перейменування вулиці податок нараховують і за старою, і за новою адресою.
  3. Нарахування на вже продане майно. Реальні власники в реєстрі змінені, а податкова продовжує виставляти повідомлення старому.
  4. Похибка у площі об’єкта. Невірні метри автоматично створюють завищений платіж.
  5. Неотримані повідомлення. Лист просто не надсилається.
  6. Відсутність нарахування. Така помилка не шкодить платнику, проте свідчить про системні проблеми.

Причини помилок у податку на нерухомість

Обсяги роботи для інспекторів зростають щороку. Людей у відповідних відділах бракує, а міжреєстровий обмін досі не працює ефективно. 

"Без впровадження якісної автоматизації й реального обміну даними ситуацію не покращити. Тому частина процесів лишається ручною, а це неминуче створює ризик помилок", — зауважує Смокович.

Як перевірити податок на нерухомість

Отримавши податкове повідомлення, варто проаналізувати кожен пункт — адресу, площу, частку власності, період. Якщо щось не збігається, потрібно звертатися до ДПС телефоном або через лист на звірку. 

До нього додаються документи, що підтверджують зміну власника чи реальні параметри майна.

"Не варто залишати все як є, бо і наступного року нарахування пройде з помилками. Завчасна перевірка дає можливість уникнути переплат і довготривалих судових спорів", — попереджає Смокович.

Як повідомлялось, через повномасштабну війну підтвердження права власності на житло набуло особливої гостроти. Багато людей, які втратили домівки, не можуть отримати належну компенсацію, оскільки відомості про їхнє майно відсутні у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Також ми розповідали, що дарування землі залишається популярним методом передачі права власності поза межами купівлі-продажу. Хоча сама процедура у 2025 році проста, важливо заздалегідь розібратися з податковими нюансами, щоб уникнути несподіваних фінансових зобов'язань для дарувальника та обдаровуваного.

податки Податкова служба нерухомість гроші помилки
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації