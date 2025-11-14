Право власності на житло — які дані треба терміново перевірити українцям

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Після початку повномасштабної війни питання підтвердження права власності на житло стало критично важливим. Адже тисячі людей втратили домівки, але не всі можуть отримати компенсацію через відсутність запису в Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Якщо інформація про житло зберігається лише в архівах БТІ, власник залишається незахищеним, наголошують в БФ "Право на захист". Адже паперові справи знищуються під час бойових дій, і довести право власності в майбутньому може бути неможливо.

"Набуті до 2013 року права не було внесено до Реєстру. Вони залишилися лише на паперових носіях. Саме тому власникам варто переконатися, що дані про їхню нерухомість внесені до ДРРП", — кажуть фахівці.

Як зареєструвати право власності через Дію

Онлайн реєстрація підходить тим, хто має електронний підпис і бажає провести процедуру без відвідування установ.

Для подання заяви потрібні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

правовстановлювальні документи;

технічний паспорт;

квитанція про оплату.

Процес виглядає так:

Увійти на портал за допомогою КЕП. Обрати розділ про нерухомість і подати заяву. Заповнити форму і завантажити документи у форматі PDF або JPEG. Підписати заяву КЕП

Послуга працює в усіх регіонах, окрім тимчасово непідконтрольних.

Реєстрація права власності у ЦНАПі або в нотаріуса

Офлайн варіант підходить власникам, які хочуть отримати підтримку спеціаліста. Потрібно мати паспорт, ІПН та правовстановлювальний документ. Нотаріус або адміністратор у Центрі надання адміністративних послуг за потреби робить запит до БТІ, після чого оформлює заяву.

Основні кроки:

надати всі документи або їх копії;

подати заяву;

за потреби отримати витяг з БТІ;

сплатити збір або подати документи безоплатно, якщо право оформлене до 2013 року;

підписати заяву.

Адміністративний збір не стягується у випадку реєстрації прав, які були набуті до 1 січня 2013 року.

Як підготувати документи, щоб не втратити компенсацію

Якщо житло пошкоджене або зруйноване, державний реєстратор або нотаріус під час подання заяви через Дію вимагатиме підтвердження права власності у Реєстрі. Без цього документу заяву не приймуть.

Саме тому важливо заздалегідь перевірити свої дані та за потреби подати їх до ДРРП.

Перелік дій для власників:

Перевірити наявність запису у Реєстрі. Зібрати правовстановлювальні документи. Звернутися онлайн або офлайн. Отримати витяг який підтверджує право.

"Якщо такі дані ніколи не було зареєстровано, зберіть усі необхідні документи й зверніться до ДРРП", — підсумовують в фонді.

Як повідомлялось, уряд спростив програму компенсації "єВідновлення", щоб прискорити виплати за зруйноване житло. Спеціальні комісії тепер можуть проводити дистанційне обстеження пошкоджень, використовуючи для цього супутникові знімки від ДКАУ та інформацію від ЗСУ.

Також ми розповідали про набувальну давність, яка являє собою правовий інструмент, що дозволяє особі, яка тривалий час добросовісно володіла чужим майном, офіційно оформити на нього право власності. Якщо протягом встановленого законом періоду таке володіння не оспорюється, особа може звернутися до суду для легалізації своїх прав.