Налог на недвижимость — почему украинцам начисляют другие суммы и как избежать переплат

Налог на недвижимость ежегодно становится испытанием и для плательщиков, и для самих налоговиков. Ведь именно ГНС определяет сумму к уплате и направляет уведомления владельцам жилых и нежилых объектов и земельных участков.

Если дом имеет площадь менее 120 кв. м, квартира — до 60 кв. м, а земля — до 0,2 га, сбор не начисляется, напоминает налоговый консультант Михаил Смокович.

Ошибки ГНС при налоге на недвижимость

Ежегодные сверки показывают стабильную тенденцию — неточности случаются массово.

"Мы заметили просто невероятное количество ошибок со стороны налоговой. Часть из них возникает из-за устаревших данных, другие — из-за технических погрешностей", — говорит Смокович.

Типичные ситуации:

Неверная доля собственности. У плательщика 50% квартиры, а налог приходит так, будто у него 150%. Двойные адреса. После переименования улицы налог начисляют и по старому, и по новому адресу. Начисления на уже проданное имущество. Реальные владельцы в реестре изменены, а налоговая продолжает выставлять уведомления старому. Погрешность в площади объекта. Неверные метры автоматически создают завышенный платеж. Неполученные уведомления. Письмо просто не отправляется. Отсутствие начисления. Такая ошибка не вредит плательщику, однако свидетельствует о системных проблемах.

Причины ошибок в налоге на недвижимость

Объемы работы для инспекторов растут ежегодно. Людей в соответствующих отделах не хватает, а межреестровый обмен до сих пор не работает эффективно.

"Без внедрения качественной автоматизации и реального обмена данными ситуацию не улучшить. Поэтому часть процессов остается ручной, а это неизбежно создает риск ошибок", — отмечает Смокович.

Как проверить налог на недвижимость

Получив налоговое уведомление, стоит проанализировать каждый пункт — адрес, площадь, долю собственности, период. Если что-то не совпадает, нужно обращаться в ГНС по телефону или через письмо на сверку.

К нему прилагаются документы, подтверждающие смену собственника или реальные параметры имущества.

"Не стоит оставлять все как есть, потому что и в следующем году начисление пройдет с ошибками. Заблаговременная проверка дает возможность избежать переплат и длительных судебных споров", — предупреждает Смокович.

Как сообщалось, из-за полномасштабной войны подтверждение права собственности на жилье приобрело особую остроту. Многие люди, которые потеряли дома, не могут получить надлежащую компенсацию, поскольку сведения об их имуществе отсутствуют в Государственном реестре прав (ГРВП).

Также мы рассказывали, что дарение земли остается популярным методом передачи права собственности вне купли-продажи. Хотя сама процедура в 2025 году проста, важно заранее разобраться с налоговыми нюансами, чтобы избежать неожиданных финансовых обязательств для дарителя и одариваемого.