Налог на недвижимость — почему украинцам начисляют другие суммы и как избежать переплат

Налог на недвижимость вырос из-за ошибок ГНС — как проверить
Налог на недвижимость ежегодно становится испытанием и для плательщиков, и для самих налоговиков. Ведь именно ГНС определяет сумму к уплате и направляет уведомления владельцам жилых и нежилых объектов и земельных участков.
Если дом имеет площадь менее 120 кв. м, квартира — до 60 кв. м, а земля — до 0,2 га, сбор не начисляется, напоминает налоговый консультант Михаил Смокович.
Ошибки ГНС при налоге на недвижимость
Ежегодные сверки показывают стабильную тенденцию — неточности случаются массово.
"Мы заметили просто невероятное количество ошибок со стороны налоговой. Часть из них возникает из-за устаревших данных, другие — из-за технических погрешностей", — говорит Смокович.
Типичные ситуации:
- Неверная доля собственности. У плательщика 50% квартиры, а налог приходит так, будто у него 150%.
- Двойные адреса. После переименования улицы налог начисляют и по старому, и по новому адресу.
- Начисления на уже проданное имущество. Реальные владельцы в реестре изменены, а налоговая продолжает выставлять уведомления старому.
- Погрешность в площади объекта. Неверные метры автоматически создают завышенный платеж.
- Неполученные уведомления. Письмо просто не отправляется.
- Отсутствие начисления. Такая ошибка не вредит плательщику, однако свидетельствует о системных проблемах.
Причины ошибок в налоге на недвижимость
Объемы работы для инспекторов растут ежегодно. Людей в соответствующих отделах не хватает, а межреестровый обмен до сих пор не работает эффективно.
"Без внедрения качественной автоматизации и реального обмена данными ситуацию не улучшить. Поэтому часть процессов остается ручной, а это неизбежно создает риск ошибок", — отмечает Смокович.
Как проверить налог на недвижимость
Получив налоговое уведомление, стоит проанализировать каждый пункт — адрес, площадь, долю собственности, период. Если что-то не совпадает, нужно обращаться в ГНС по телефону или через письмо на сверку.
К нему прилагаются документы, подтверждающие смену собственника или реальные параметры имущества.
"Не стоит оставлять все как есть, потому что и в следующем году начисление пройдет с ошибками. Заблаговременная проверка дает возможность избежать переплат и длительных судебных споров", — предупреждает Смокович.
Как сообщалось, из-за полномасштабной войны подтверждение права собственности на жилье приобрело особую остроту. Многие люди, которые потеряли дома, не могут получить надлежащую компенсацию, поскольку сведения об их имуществе отсутствуют в Государственном реестре прав (ГРВП).
