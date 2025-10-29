Податки при продажу земельної ділянки — які збори треба сплатити у 2025 році

Чоловік рахуює на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні продаж земельної ділянки передбачає обов’язкову сплату податків. У 2025 році ключові податки: ПДФО, військовий збір і мито. І це збори можуть становити від 0% до 24% від суми угоди.

Власник, згідно з ч. 1 ст. 317 Цивільного кодексу України, має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю землею, проте при її відчуженні виникають податкові зобов’язання.

Реклама

Читайте також:

Закон вимагає сплати кількох платежів — податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору та державного мита. Їхній розмір залежить від кількох чинників: кількості угод протягом року, строку володіння, способу набуття, площі ділянки та підтверджених витрат.

Основні податки при продажу земельної ділянки

Податки розраховують від оціночної вартості землі, але не нижче ринкової:

Податок на доходи фізичних осіб — 5% або 18% від суми продажу. Військовий збір — 5%. Його сплачують незалежно від строку володіння ділянкою. Мито за нотаріальне посвідчення договору — 1% від вартості ділянки.

"Хто сплачує мито, сторони визначають самостійно — іноді витрати ділять навпіл. Водночас звільняються від мита угоди між близькими родичами — подружжям, батьками, дітьми, братами, сестрами, дідом, бабою чи онуками", — зазначають в ЮК "Земельний фонд України".

Коли можна не сплачувати податки при продажу землі

Податкове законодавство передбачає винятки. ПДФО і військовий збір не сплачуються, якщо:

земля перебуває у власності понад 3 роки (для приватизованих — понад 10 років);

ділянка успадкована;

перший продаж за рік, а площа не перевищує норм безоплатної передачі, визначених ст. 121 Земельного кодексу України.

В інших випадках податки нараховуються у стандартному розмірі.

Податки при повторних продажах землі

За другий продаж протягом одного року, якщо площа ділянки не перевищує допустиму, сплачується 10% загалом: 5% ПДФО + 5% військовий збір.

Якщо продається успадкована ділянка, то ставка залишається тією самою — 5% + 5%.

Але коли землю було куплено, а не успадковано, тоді ставка зростає до 18% ПДФО + 5% військового збору.

Для ділянок у власності менше 3 років (або 10 років для приватизованих) діють ті самі підвищені ставки — 18% і 5%.

Якщо продавець — нерезидент, то термін володіння не має значення: застосовується також 18% ПДФО та 5% збору.

Податки при продажу великих земельних ділянок

Якщо площа землі перевищує нормативи, установлені ст. 121 Земельного кодексу, податки залишаються підвищеними навіть під час першого продажу за рік:

ПДФО 5% + військовий збір 5%;

при наступних продажах (якщо земля куплена, а не успадкована) — 18% ПДФО + 5% збір.

Додаткові витрати при продажу землі

Окрім податків, продавець несе супутні витрати:

оцінка земельної ділянки — обов’язкова для визначення бази оподаткування;

нотаріальні послуги, розмір яких залежить від конкретного нотаріуса;

адміністративний збір за реєстрацію прав у Державному реєстрі — у 2025 році мінімум 300 грн.

На практиці продавець і покупець можуть домовитися про розподіл цих витрат, додають експерти.

Як повідомлялось, хоча відкриття ринку сільськогосподарських земель понад чотири роки тому мало на меті економічну свободу, воно також створило благодатний ґрунт для шахрайства. Попри державний контроль та збільшення дозволених лімітів володіння, кількість випадків афер та махінацій на цьому ринку продовжує зростати.

Також ми розповідали, що приватизація земельних ділянок біля річок в Україні у 2025 році є темою, що цікавить багатьох через особливу цінність таких земель. Проте, українське законодавство встановлює конкретні та суворі обмеження щодо можливості приватизувати ділянки, розташовані поблизу водойм.