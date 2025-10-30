Налог на землю — есть ли льготы для лиц с инвалидностью 3 группы в 2025 году

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Все собственники земли или постоянные землепользователи обязаны уплачивать земельный налог. Но государство установило льготы для отдельных категорий граждан.

Освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям, в частности людей с инвалидностью, многодетных родителей, пенсионеров, ветеранов войны и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, объясняет юрист Лариса Кись.

Кроме того, временно от налога освобождены владельцы земель на оккупированных территориях. Также, по словам Кись, не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования из-за опасности загрязнения взрывоопасными предметами, если местные власти приняли соответствующие решения о льготах.

Платят ли люди с инвалидностью 3 группы земельный налог

Согласно пункту 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины, от уплаты земельного налога освобождаются:

люди с инвалидностью первой и второй группы;

многодетные родители, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет;

пенсионеры по возрасту;

ветераны войны;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

То есть люди с инвалидностью 3 группы в этот перечень не входят и, соответственно, должны платить земельный налог.

"Льготы для лиц с инвалидностью третьей группы не предусмотрены Налоговым кодексом", — уточняет юрист.

Какие земельные участки не облагаются налогом

Налоговые льготы зависят не только от статуса владельца, но и от типа и размера земельного участка. Закон определяет предельные нормы, в пределах которых налог не взимается:

для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;

для строительства жилого дома:

в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;

для садоводства — до 0,12 га;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;

для гаража — до 0,01 га.

Также от налога освобождаются владельцы земель, переданных в аренду плательщикам единого налога четвертой группы, на время действия этой системы налогообложения.

По словам Кись, вопрос социальной поддержки людей с инвалидностью требует обновления под современные реалии, но пока Налоговый кодекс остается неизменным.

Пока украинцы с инвалидностью третьей группы остаются в общей категории плательщиков земельного налога, но имеют право обращаться к местным властям для получения индивидуальных льгот, если община приняла соответствующие решения. Ведь право на землю — это не только обязанность, но и возможность отстоять свое законное освобождение от налогов.

