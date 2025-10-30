Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Налог на землю — надо ли платить людям с инвалидностью 3 группы

Налог на землю — надо ли платить людям с инвалидностью 3 группы

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 09:15
обновлено: 09:24
Налог на землю — есть ли льготы для лиц с инвалидностью 3 группы в 2025 году
Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Все собственники земли или постоянные землепользователи обязаны уплачивать земельный налог. Но государство установило льготы для отдельных категорий граждан.

Освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям, в частности людей с инвалидностью, многодетных родителей, пенсионеров, ветеранов войны и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, объясняет юрист Лариса Кись.

Реклама
Читайте также:

Кроме того, временно от налога освобождены владельцы земель на оккупированных территориях. Также, по словам Кись, не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования из-за опасности загрязнения взрывоопасными предметами, если местные власти приняли соответствующие решения о льготах.

Платят ли люди с инвалидностью 3 группы земельный налог

Согласно пункту 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины, от уплаты земельного налога освобождаются:

  • люди с инвалидностью первой и второй группы;
  • многодетные родители, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет;
  • пенсионеры по возрасту;
  • ветераны войны;
  • лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

То есть люди с инвалидностью 3 группы в этот перечень не входят и, соответственно, должны платить земельный налог.

"Льготы для лиц с инвалидностью третьей группы не предусмотрены Налоговым кодексом", — уточняет юрист.

Какие земельные участки не облагаются налогом

Налоговые льготы зависят не только от статуса владельца, но и от типа и размера земельного участка. Закон определяет предельные нормы, в пределах которых налог не взимается:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;
  • для строительства жилого дома:
  • в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;
  • для садоводства — до 0,12 га;
  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;
  • для гаража — до 0,01 га.

Также от налога освобождаются владельцы земель, переданных в аренду плательщикам единого налога четвертой группы, на время действия этой системы налогообложения.

По словам Кись, вопрос социальной поддержки людей с инвалидностью требует обновления под современные реалии, но пока Налоговый кодекс остается неизменным.

Пока украинцы с инвалидностью третьей группы остаются в общей категории плательщиков земельного налога, но имеют право обращаться к местным властям для получения индивидуальных льгот, если община приняла соответствующие решения. Ведь право на землю — это не только обязанность, но и возможность отстоять свое законное освобождение от налогов.

Как сообщалось, при продаже недвижимости применяются налоги, однако украинское законодательство предлагает ряд льгот, которые позволяют законно уменьшить или полностью избежать этих финансовых затрат. Это касается определенных категорий граждан, типов объектов и условий, при которых осуществляется операция продажи.

Также мы рассказывали, что в 2025 году некоторые ФЛП могут воспользоваться законным правом не платить налоги в течение одного месяца. В частности, в ноябре можно не платить единый налог и военный сбор при условии соблюдения обязательных требований.

земля рынок земли налоги недвижимость лицо с инвалидностью
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации