Податки при продажу нерухомості в Україні — для кого передбачені пільги у 2025 році

В Україні у 2025 році продаж нерухомості супроводжується певними податками, але є способи зменшити або уникнути цих витрат завдяки пільгам. Законодавство передбачає вигідні умови для окремих категорій громадян, типів нерухомості та обставин продажу.

Зідно з Законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України", при продажу квартири, будинку чи комерційної нерухомості в Україні продавець сплачує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

Ставки залежать від типу майна, тривалості володіння та кількості продажів за рік:

Якщо ви продаєте житло вперше за рік і володієте ним понад 3 роки, податки не сплачуються (0% ПДФО, 0% військового збору). Якщо житло у власності менше 3 років, ставка — 5% ПДФО + 5% військового збору. Другий і наступні продажі за рік оподатковуються за ставкою 18% ПДФО + 5% військового збору.

Крім того, продавець сплачує 1% державного мита за нотаріальне оформлення, а покупець — 1% збору до Пенсійного фонду.

"Послуги нотаріуса зазвичай коштують близько 1% від вартості угоди, але це залежить від домовленості сторін", — зазначають в АН "Арсенал".

Хто отримує пільги під час продажу нерухомості

У 2025 році держава передбачила пільги, які допомагають зменшити податкове навантаження. Ось основні категорії:

Єдиний продаж за рік. Якщо ви продаєте квартиру чи будинок один раз на рік і володієте ним більше 3 років, ви повністю звільняєтесь від ПДФО та військового збору. Це ідеальний варіант для тих, хто планує продаж єдиного житла. Спадщина та дарування. Від податків звільняються і люди, які продають нерухомість, отриману у спадок від близьких родичів (батьків, дітей, подружжя), навіть якщо ви володієте нею менше 3 років. Для інших родичів діють стандартні ставки.

Також пільги отримують окремі категорії громадян:

пенсіонери та особи з інвалідністю: можуть претендувати на часткове або повне звільнення від окремих зборів, залежно від регіональних програм;

ветерани та інваліди І групи: мають право на пільги при сплаті державного мита чи інших зборів.

продаж єдиного житла: Якщо це ваше основне місце проживання, яким ви володієте понад 3 роки, податки не нараховуються.

Як зменшити податки при продажу квартири

Щоб максимально заощадити, експерти радять дотримуватись таких порад:

Плануйте продаж. Якщо можливо, продавайте нерухомість один раз на рік, щоб уникнути високих ставок (18% ПДФО). Перевірте термін володіння. Якщо ви володієте майном менше 3 років, подумайте, чи можна відкласти продаж, щоб потрапити під пільгу. Зберігайте документи. При продажі успадкованої нерухомості підтвердження спорідненості (наприклад, свідоцтво про народження) допоможе уникнути податків.

Як скористатися податковими пільгами при продажу житла

Щоб отримати звільнення від податків під час продажу нерухомості, необхідно підтвердити:

право власності на житло понад три роки (довідка з Реєстру речових прав);

що продаж — перший за календарний рік (витяг із податкової);

для пільгових категорій — документи, що підтверджують статус (пенсійне посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, медична довідка).

Якщо всі умови виконані, податок не утримується під час нотаріального оформлення, а кошти від продажу власник отримує повністю.

