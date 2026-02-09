Купівля землі — на кого з подружжя краще оформляти пай

Зимове поле. Фото: Freepik

Питання оформлення земельного паю у шлюбі напряму впливає на безпеку інвестицій, майбутні доходи та можливі ризики у разі розлучення. Формальність у документах часто вирішує більше, ніж домовленості в сім’ї.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інвесторку Олену Набатову, якщо для вас немає різниці, на кого оформляти пай, адже це спільно нажите майно, можна оформлювати на будь-ког.

У такому разі пай вважатиметься спільною власністю, а при розлученні ділитиметься між подружжям порівну або за домовленістю.

Водночас орендний дохід отримує той, на кого пай оформлений. Саме тому експертка радить розподіляти активи між подружжям, а не концентрувати їх на одній особі.

Оформлення паю на двох власників

Ще один надійний варіант — одразу вказати у договорі купівлі-продажу двох власників із чітким розподілом часток.

"Частки можуть бути будь-якими — 50 на 50 або 80 на 20", — пояснює Набатова.

У такій моделі:

у договорі оренди зазначаються обидва власники;

орендна плата надходить кожному відповідно до частки;

зменшуються ризики майнових спорів у майбутньому.

Коли пай може бути особистою власністю

Існує можливість оформити пай як одноосібне майно навіть у шлюбі. Наприклад, якщо один із подружжя купує пай за власні накопичення, а другий офіційно відмовляється від прав.

"Це абсолютно робоча схема, і вона добре захищає власника", — підкреслює інвесторка.

Кому не варто оформлювати пай

Набатова категорична: не слід оформлювати паї на родичів чи знайомих —братів і сестер, кумів та сторонніх осіб.

"Документально пай буде їхній, і дохід від оренди — теж", — застерігає вона.

Оформлення паю на батьків через спадковий договір

Якщо оформити пай на себе неможливо, допускається варіант зі спадковим договором.

"Поки батьки живі, пай їхній, але продати або переоформити вони не зможуть", — пояснює Набатова.

Після смерті власника пай автоматично переходить до визначеної людини, що дозволяє зберегти контроль над активом у перспективі.

