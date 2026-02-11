Документи на землю — чи призведе втрата паперів до скасування права власності

Зимове поле. Фото: Freepik

Втрата або пошкодження паперів на землю майже завжди викликає тривогу. У власників одразу з’являється страх: якщо документа немає, чи означає це втрату самої ділянки.

Насправді право власності і паперове підтвердження — не одне й те саме, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юристів компанії "Земельний фонд України". Сам факт зникнення документа не скасовує права, яке виникло законно.

Де підтверджується право на землю

Сьогодні головним є не те, що у вас у папці, а те, що внесено до Державного реєстру речових прав (ДРРП):

якщо ділянка в реєстрі: ви можете хоч щодня втрачати папери — ваше право власності захищене цифровим кодом. Відновити документ можна за лічені хвилини через "Дію" або ЦНАП;

якщо право оформлювали до 2013 року: тут криється головний ризик. Якщо дані про ваш "рожевий" чи "зелений" акт не були перенесені в електронну базу, то юридично держава про ваше право власності "не знає". У такому випадку втрата оригіналу документа — це пряма загроза, адже підтвердити свої права стає значно складніше.

Що робити, якщо документ на землю втрачено

Втрата документа не позбавляє вас власності автоматично, але вона блокує будь-які дії:

Ви не зможете продати, подарувати чи залишити землю у спадок. Ви стаєте вразливими до рейдерських схем, оскільки без запису в електронному реєстрі ділянка виглядає для системи як "нічийна". Судові спори з сусідами за межі ділянки стають майже програшними, поки ви не відновите документацію.

Як захистити право власності на землю

Якщо ви зрозуміли, що акт зник, а в електронному реєстрі порожньо — не чекайте. Алгоритм виглядає так:

Звернення до Держгеокадастру. Потрібно замовити архівну копію документа. Це ваш головний "рятувальний круг". Перевірка Кадастрової карти. Переконайтеся, що ділянці присвоєно кадастровий номер. Без нього ви не зможете рухатися далі. Обов'язкова реєстрація в ДРРП. Це фінальний етап. Як тільки ваше право з’явиться в цифровому реєстрі, паперовий оригінал акта перестане бути критично важливим. Пріоритет завжди матиме актуальний електронний запис.

Адже втрачений папір — це клопіт, але не катастрофа. Справжня втрата власності починається там, де панує хаос у документах та ігнорування електронної реєстрації, наголошують юристи.

