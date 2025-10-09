Ціни на приватні будинки в Україні — як змінились у 2025 році

Приватний будинок. Фото: Freepik

За останні чотири роки ринок приватних будинків в Україні змінився кардинально. Якщо у 2021 році вартість житла здавалася стабільною, то у 2025-му вона зросла у 3-4 рази. Попит на оселі зберігається, а темпи зростання різко відрізняються між регіонами.

Порівняння вартості за вересень 2021, 2024 і 2025 років демонструє чітку тенденцію: чим ближче до західного кордону, тим вищі ціни, зазначають аналітики OLX Нерухомість. Західні області стали лідерами за темпами зростання цін, тоді як південні та східні регіони демонструють більш стриману динаміку.

Реклама

Читайте також:

Ціни на будинки у західних областях України

Найвищі темпи зафіксовано на Вінниччині, Волині та Львівщині. Ці регіони стали рекордсменами за темпами подорожчання:

Вінницька область: у 2021 році середній будинок коштував 580 тис. грн, у 2024 році — вже 2,1 млн грн, а у 2025-му — майже 2,6 млн грн. Зростання — 354% за чотири роки;

Волинська область: за цей самий період ціни піднялись із 618 тис. до 2,3 млн грн, тобто на 275%;

Львівська область: будинки тут подорожчали з 976 тис. грн у 2021 році до 3,6 млн грн у 2025-му — зростання на 267%.

"Такі показники свідчать, що західні регіони перетворилися на осередок купівельної активності. Причини прості: безпечніше середовище, більша концентрація інвесторів і повернення людей з-за кордону", — зазначають фахівці.

Ціни на приватні будинки у великих містах

Столиця та обласні центри також не стояли осторонь, хоча темпи зростання тут помірніші. Київ і приміська зона показали подвоєння цін за чотири роки:

Київ: у 2021 році медіанна ціна становила 4,6 млн грн, а у 2025-му вже 9,6 млн грн. Це плюс 107% за чотири роки;

Київська область: подорожчання з 2,3 млн грн до 4,6 млн грн, тобто плюс 104%;

Одещина: будинок коштував 1,5 млн грн у 2021 році, а у 2025-му — 3,1 млн грн, що означає плюс 106%.

Навіть попри війну, ринок зберіг стійкість. Після періоду невизначеності у 2022-2023 роках власники знову почали підвищувати ціни, спираючись на зростання попиту на автономне житло — з генераторами, свердловинами та власними енергосистемами.

Де зростання цін на будинки найповільніше

Деякі області демонструють значно скромніші результати. Запорізький та Полтавський ринки фактично стабілізувалися, показавши лише незначне підвищення:

Запорізька область: середня ціна піднялася з 418 тис. грн у 2021 році до 951 тис. грн у 2025-му. Приріст — 127% за чотири роки, але лише +4% за останній рік;

Полтавська область: у 2021 році будинок коштував 395 тис. грн, а у 2025-му — 840 тис. грн. Це +113% за чотири роки.

Аналітики пояснюють це нижчою купівельною спроможністю населення, зменшенням кількості пропозицій і слабким припливом інвесторів.

Ціни на приватні будинки в Україні. Графіка: OLX Нерухомість

Чому зросли ціни на приватні будинки

Збільшення вартості приватних осель має комплексні причини:

Безпековий фактор — люди переїжджають у західні області, шукаючи спокій і стабільність. Попит на автономність — генератори, свердловини, каміни та незалежність від комунальних систем підвищують цінність таких об’єктів. Інвестиційна привабливість — будинок стає активом, який з часом зростає у вартості. Обмежена пропозиція — нове будівництво зупинилося у багатьох регіонах, тому ціни ростуть швидше.

Загалом ринок змістився у бік довгострокового володіння, а не короткострокових інвестицій. Українці дедалі частіше шукають будинки для постійного проживання, а не як "дачу на вихідні".

Що буде з цінами на приватні будинки у 2026 році

Експерти прогнозують, що у 2026 році ціни на приватні будинки продовжать помірне зростання — від 10 до 15% у річному вимірі. Регіональні лідери залишаться тими самими: Вінницька, Львівська, Івано-Франківська та Волинська області.

"Ринок стає зрілішим: покупці уважніше оцінюють інфраструктуру, під’їзди, комунікації та стан об’єктів. Це означає, що надалі у ціні будуть не просто квадратні метри, а якість життя, яку вони забезпечують", — наголошують фахівці.

Як повідомлялось, в Україні вже кілька років застосовується принцип, що змінив підхід до права власності на землю та житло, об'єднавши їх. Згідно з цим законом, будинок і ділянка під ним тепер розглядаються як єдиний об'єкт.

Також ми розповідали, що для багатьох власників нерухомості в Україні все ще актуальним є питання узаконення самобудів — споруд, зведених без належних дозвільних документів. Таке самовільне будівництво тягне за собою ризик значних штрафів і навіть примусового знесення, тому потребує легалізації.