Раздел дома между двумя собственниками — при каких условиях возможен в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине в 2025 году владельцы совместного жилья все чаще интересуются, как законно разделить дом. Эта процедура имеет четкое правовое регулирование, ведь после разделения образуются новые отдельные объекты недвижимости.

Основная цель — предоставить каждому совладельцу полное право на свою часть имущества без дальнейших споров, отмечают специалисты юридической компании DOZVIL.

Как происходит раздел дома между двумя собственниками

На практике существует три варианта оформления раздела частного дома:

Разделение на несколько квартир. Применяется, когда не нужно вмешиваться в несущие стены. Разделение на несколько отдельных домов. Используется, если каждая часть имеет техническую возможность существовать как отдельный дом. Раздел после реконструкции. Если для разделения нужно менять несущие конструкции, владельцы сначала проходят процедуру реконструкции, после чего оформляют новые права собственности.

Все три варианта имеют общее требование — соблюдение строительных и правовых норм, а также регистрация каждого объекта как самостоятельного.

Какие условия нужны, чтобы разделить дом

Закон разрешает раздел только тогда, когда соблюдены несколько ключевых условий:

все совладельцы дают согласие и участвуют в процедуре;

существует техническая возможность разделения, подтвержденная специалистом;

земельный участок под домом также должен быть разделен и внесен в реестр имущественных прав;

все пристройки и хозяйственные постройки должны быть оформлены.

Разделение невозможно, если дом находится под арестом, в залоге или является предметом судебного спора. Также нельзя разделить самострой или объект, не введенный в эксплуатацию.

Как оформить разделение дома на два адреса

Процесс начинается с технического заключения о возможности разделения. Далее создаются новые технические паспорта, подписывается нотариальный договор и каждой части присваивается отдельный почтовый адрес. Последний этап — государственная регистрация права собственности.

Если разделение предусматривает изменение конструкций, обязательно нужен проект реконструкции, уведомление о начале работ и декларация о готовности объекта к эксплуатации. Только после этого новые части считаются законными.

Какие документы нужны для разделения дома

Чтобы оформить раздел дома, владельцы должны предоставить:

паспорта и идентификационные коды;

документы, подтверждающие право собственности на дом и землю;

технический паспорт;

нотариально заверенное согласие совладельцев.

Если хотя бы один собственник не дает согласие или не участвует, вопрос придется решать через суд. В таком случае суд может определить порядок пользования или фактически поделить имущество.

Сколько стоит раздел дома в Украине

Стоимость процедуры зависит от площади, расположения, наличия технической документации и сложности разделения. В среднем цена стартует от 30 тысяч гривен, если не требуются строительные работы. Оформление занимает около трех недель.

Когда необходима реконструкция или узаконивание пристроек, стоимость определяется индивидуально, а срок подготовки документов может длиться от трех до шести месяцев.

На что обратить внимание перед разделом дома

Перед тем как начать процедуру, стоит:

убедиться, что дом и земля зарегистрированы;

получить заключение технического эксперта;

договориться между совладельцами о порядке пользования землей и сооружениями;

определить, есть ли возможность создать отдельные входные группы и коммуникации.

"Эти шаги помогут избежать споров и задержек в регистрации", — отмечают юристы.

