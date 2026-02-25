Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Недвижимость при разводе — обязательно ли делить само жилье

Недвижимость при разводе — обязательно ли делить само жилье

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 11:22
Деньги вместо квартиры – как можно поделить недвижимость при разводе
Как поделить деньги от проданной недвижимости после развода. Фото: Freepik

Развод — это почти всегда спор за недвижимость. Но в последнее время пары все чаще отказываются от идеи делить саму квартиру или дом пополам. Люди просто продают жилье и делят деньги.

Это логично, однако юридически — значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Игоря Бузовского.

Реклама
Читайте также:

"Денежные средства, полученные от продажи общего имущества, также являются общей совместной собственностью, если иное не установлено договором", — объясняет он.

То есть сам факт продажи недвижимости не меняет правового режима денег.

Можно ли поделить деньги от продажи квартиры

По словам Бузовского, существуют два основных сценария.

Первый — договориться до продажи. Для этого надо подписать бумаги до продажи, где четко указать, кто ищет покупателя, куда упадут деньги и в какой пропорции они будут поделены.

Второй — раздел после продажи. Когда средства на руках, стороны определяют доли и обязательно нужно письменное подтверждение, что претензий друг к другу вы больше не имеете.

Нотариус при разделе средств от продажи совместной недвижимости

Если сделка связана с недвижимостью или является частью комплексных договоренностей, нотариальное удостоверение желательно для безопасности.

Бузовский советует не забывать и о финансовом мониторинге.

"Если один из супругов просто получит свою долю наличными, он никогда не сможет подтвердить их происхождение", — говорит адвокат.

Без нормального договора эти деньги — просто "бумажки" в вашей сумке. Вы не сможете официально купить на них новое жилье, положить их в банк или вывезти за границу без лишних вопросов от налоговой или таможни.

Является ли подаренная недвижимость общей собственностью супругов

Нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснила юридические тонкости статуса недвижимости, полученной в дар во время брака. По общему правилу имущество супругов является общим.

"Но если недвижимость подарена одному из супругов лично, она считается его личной собственностью", — отметила эксперт.

В случаях, когда объект оформляется на обоих партнеров, он автоматически переходит в совместную собственность.

"Договор дарения недвижимости, которая является общей совместной собственностью, должен заключаться с согласия обоих супругов, чтобы избежать судебных рисков", — предостерегает Ненченко.

Нарушение этой процедуры может привести к признанию сделки недействительной в судебном порядке.

Как сообщалось, выселение бывшего партнера из собственной квартиры после развода часто становится настоящим испытанием, особенно если недвижимость является вашей личной собственностью. Ситуация обычно обостряется, когда человек отказывается съезжать из жилья, которое вы приобрели еще до брака или получили в наследство.

Также мы рассказывали, что по общему правилу, все приобретенное в браке имущество считается общей собственностью пары, даже если кто-то из партнеров не работал по уважительным причинам. Однако при разводе существуют определенные нюансы, из-за которых далеко не каждая вещь подлежит распределению поровну.

брак недвижимость развод адвокат собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации