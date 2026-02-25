Деньги вместо квартиры – как можно поделить недвижимость при разводе

Как поделить деньги от проданной недвижимости после развода. Фото: Freepik

Развод — это почти всегда спор за недвижимость. Но в последнее время пары все чаще отказываются от идеи делить саму квартиру или дом пополам. Люди просто продают жилье и делят деньги.

Это логично, однако юридически — значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Игоря Бузовского.

Реклама

Читайте также:

"Денежные средства, полученные от продажи общего имущества, также являются общей совместной собственностью, если иное не установлено договором", — объясняет он.

То есть сам факт продажи недвижимости не меняет правового режима денег.

Можно ли поделить деньги от продажи квартиры

По словам Бузовского, существуют два основных сценария.

Первый — договориться до продажи. Для этого надо подписать бумаги до продажи, где четко указать, кто ищет покупателя, куда упадут деньги и в какой пропорции они будут поделены.

Второй — раздел после продажи. Когда средства на руках, стороны определяют доли и обязательно нужно письменное подтверждение, что претензий друг к другу вы больше не имеете.

Нотариус при разделе средств от продажи совместной недвижимости

Если сделка связана с недвижимостью или является частью комплексных договоренностей, нотариальное удостоверение желательно для безопасности.

Бузовский советует не забывать и о финансовом мониторинге.

"Если один из супругов просто получит свою долю наличными, он никогда не сможет подтвердить их происхождение", — говорит адвокат.

Без нормального договора эти деньги — просто "бумажки" в вашей сумке. Вы не сможете официально купить на них новое жилье, положить их в банк или вывезти за границу без лишних вопросов от налоговой или таможни.

Является ли подаренная недвижимость общей собственностью супругов

Нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснила юридические тонкости статуса недвижимости, полученной в дар во время брака. По общему правилу имущество супругов является общим.

"Но если недвижимость подарена одному из супругов лично, она считается его личной собственностью", — отметила эксперт.

В случаях, когда объект оформляется на обоих партнеров, он автоматически переходит в совместную собственность.

"Договор дарения недвижимости, которая является общей совместной собственностью, должен заключаться с согласия обоих супругов, чтобы избежать судебных рисков", — предостерегает Ненченко.

Нарушение этой процедуры может привести к признанию сделки недействительной в судебном порядке.

Как сообщалось, выселение бывшего партнера из собственной квартиры после развода часто становится настоящим испытанием, особенно если недвижимость является вашей личной собственностью. Ситуация обычно обостряется, когда человек отказывается съезжать из жилья, которое вы приобрели еще до брака или получили в наследство.

Также мы рассказывали, что по общему правилу, все приобретенное в браке имущество считается общей собственностью пары, даже если кто-то из партнеров не работал по уважительным причинам. Однако при разводе существуют определенные нюансы, из-за которых далеко не каждая вещь подлежит распределению поровну.