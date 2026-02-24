Подарована чоловіком квартира — чи ділиться нерухомість при розлученні

Чи можна повернути при розлученні подаровану квартиру дружині. Фото: Freepik

Під час розірвання шлюбу найчастіше виникає питання про поділ житла. Особливо, коли чоловік оформив дарування квартири на дружину вже у шлюбі. Багато хто помилково вважає, що раз майно з’явилося у шлюбі, то воно спільне.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які нюанси є вирішальними при поділу подарованої чоловіком квартири у шлюбі.

Особиста власність та подарована квартира

Відповідь міститься у Сімейному кодексі, де у статті 57 чітко сказано, що майно, отримане за договором дарування, — це особиста приватна власність.

Це означає, що як тільки нотаріус посвідчив дарування, квартира випадає зі списку "спільно нажитого". Тепер дружина — єдина господарка, і при поділі майна ця квартира навіть не розглядатиметься судом як об’єкт для розпилу навпіл.

До того ж, згідно з Цивільним кодексом України, власник розпоряджається своїм добром як хоче. Подарували — значить, добровільно відмовилися від прав на користь іншої людини.

Чи може чоловік вимагати поділу подарованої квартири

Як зазначає юрист Сергій Богун, шансів мало. Чоловіки часто намагаються довести в суді, що "я просто так оформив, бо ми були сім'єю", але для закону це не аргумент.

Щоб скасувати дарування, доведеться йти на складний судовий процес і доводити, що:

вас змусили це зробити силою або погрозами;

ви були в неадекватному стані (не розуміли своїх дій);

вас підло обманули щодо природи правочину.

Просто "ми посварилися і я передумав" — не працює, наголошує правознавець.

Які бувають винятки

Іноді юристи намагаються зачепитися за фіктивність угоди або доводити, що після дарування в квартиру вклали стільки спільних грошей (капітальний ремонт, перепланування), що її вартість суттєво зросла. Але цей шлях потребує купи чеків, експертиз і нервів.

Коли поділ квартири можливий лише через суд

Найкращий спосіб поділити нерухомість між співвласниками — це домовитися, розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. Коли між власниками є згода, найкращим рішенням стане нотаріально завірений договір про поділ майна або визначення часток.

Це дозволяє оперативно зафіксувати правовий статус нерухомості, уникаючи виснажливих бюрократичних процедур.

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку", — зазначає юрист.

У таких випадках саме суддя визначає розмір часток або призначає грошові компенсації сторонам. Попри законну справедливість, Козляк застерігає, що "суд — це завжди дорого, довго і виснажливо", тому цей шлях має бути останнім аргументом. Тому судовий позов варто подавати лише тоді, коли всі дипломатичні методи та спроби діалогу остаточно вичерпані.

Як повідомлялось, виселення колишнього партнера з власного помешкання часто стає справжнім викликом після розлучення. Ситуація особливо загострюється, коли нерухомість є вашою особистою власністю — наприклад, була придбана до шлюбу, успадкована чи отримана в дар.

Також ми розповідали, що те, як ви оформите пай, перебуваючи у шлюбі, зрештою визначить долю ваших грошей та доходів у майбутньому. Коли справа доходить до поділу майна, офіційні папери завжди важать більше за будь-які усні обіцянки.