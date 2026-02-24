Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Квартира в подарунок від чоловіка — чи ділиться житло при розлученні

Квартира в подарунок від чоловіка — чи ділиться житло при розлученні

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 10:50
Подарована чоловіком квартира — чи ділиться нерухомість при розлученні
Чи можна повернути при розлученні подаровану квартиру дружині. Фото: Freepik

Під час розірвання шлюбу найчастіше виникає питання про поділ житла. Особливо, коли чоловік оформив дарування квартири на дружину вже у шлюбі. Багато хто помилково вважає, що раз майно з’явилося у шлюбі, то воно спільне.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які нюанси є вирішальними при поділу подарованої чоловіком квартири у шлюбі.

Реклама
Читайте також:

Особиста власність та подарована квартира

Відповідь міститься у Сімейному кодексі, де у статті 57 чітко сказано, що майно, отримане за договором дарування, — це особиста приватна власність.

Це означає, що як тільки нотаріус посвідчив дарування, квартира випадає зі списку "спільно нажитого". Тепер дружина — єдина господарка, і при поділі майна ця квартира навіть не розглядатиметься судом як об’єкт для розпилу навпіл.

До того ж, згідно з Цивільним кодексом України, власник розпоряджається своїм добром як хоче. Подарували — значить, добровільно відмовилися від прав на користь іншої людини.

Чи може чоловік вимагати поділу подарованої квартири

Як зазначає юрист Сергій Богун, шансів мало. Чоловіки часто намагаються довести в суді, що "я просто так оформив, бо ми були сім'єю", але для закону це не аргумент.

Щоб скасувати дарування, доведеться йти на складний судовий процес і доводити, що:

  • вас змусили це зробити силою або погрозами;
  • ви були в неадекватному стані (не розуміли своїх дій);
  • вас підло обманули щодо природи правочину.

Просто "ми посварилися і я передумав" — не працює, наголошує правознавець.

Які бувають винятки

Іноді юристи намагаються зачепитися за фіктивність угоди або доводити, що після дарування в квартиру вклали стільки спільних грошей (капітальний ремонт, перепланування), що її вартість суттєво зросла. Але цей шлях потребує купи чеків, експертиз і нервів.

Коли поділ квартири можливий лише через суд

Найкращий спосіб поділити нерухомість між співвласниками — це домовитися, розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. Коли між власниками є згода, найкращим рішенням стане нотаріально завірений договір про поділ майна або визначення часток.

Це дозволяє оперативно зафіксувати правовий статус нерухомості, уникаючи виснажливих бюрократичних процедур. 

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку", — зазначає юрист. 

У таких випадках саме суддя визначає розмір часток або призначає грошові компенсації сторонам. Попри законну справедливість, Козляк застерігає, що "суд — це завжди дорого, довго і виснажливо", тому цей шлях має бути останнім аргументом. Тому судовий позов варто подавати лише тоді, коли всі дипломатичні методи та спроби діалогу остаточно вичерпані.

Як повідомлялось, виселення колишнього партнера з власного помешкання часто стає справжнім викликом після розлучення. Ситуація особливо загострюється, коли нерухомість є вашою особистою власністю — наприклад, була придбана до шлюбу, успадкована чи отримана в дар.

Також ми розповідали, що те, як ви оформите пай, перебуваючи у шлюбі, зрештою визначить долю ваших грошей та доходів у майбутньому. Коли справа доходить до поділу майна, офіційні папери завжди важать більше за будь-які усні обіцянки.

шлюб нерухомість розлучення квартира подарунок
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації