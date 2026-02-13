Як виселити колишнього чоловіка або дружину з власного житла після розлучення

Жінка та чоловік у адвоката. Фото: Freepik

Після розлучення часто виникає складне питання: що робити, якщо колишній чоловік або дружина не хоче залишати квартиру, яка належить іншому з подружжя. Особливо це актуально, коли житло було придбане ще до шлюбу, отримане у спадщину чи подароване.

У такому випадку воно не є спільною власністю, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатське обєднання "Максимальний захист".

Виселення колишнього члена сім’ї власника

Перше, що варто зрозуміти: реєстрація (прописка) не дає права власності. Якщо квартира була куплена вами до шлюбу або отримана в дар чи спадок, вона є вашою особистою приватною власністю.

"Члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону", — зазначено у статті 405 Цивільного кодексу Україні.

Однак, як тільки шлюб розірвано, сімейні відносини припиняються. Це стає головним важелем для звернення до суду. Якщо людина не йде добровільно, ви маєте право вимагати припинення її права користування вашим майном.

Судова практика виселення з квартири

Сьогодні суди дедалі частіше стають на бік власника, але дивляться на "людський фактор". Наприклад, якщо у колишнього немає іншого житла, суд може дати час на пошук нового помешкання. Проте це не триватиме вічно.

Важливим аргументом є стаття 391 Цивільного кодексу України.

"Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном", — зазначено у документі.

Це означає, що ваше право розпоряджатися своєю оселею є пріоритетним. Якщо колишній партнер створює нестерпні умови або просто ігнорує ваші прохання з’їхати — закон на вашому боці.

Процедура зняття з реєстрації місця проживання

Після того, як ви отримаєте рішення суду про визнання особи такою, що втратила право користування житлом, процедура стає технічною. Ви звертаєтеся до органів реєстрації, і прописка анулюється без згоди колишнього.

Головне — не намагайтеся викидати речі силоміць чи змінювати замки до рішення суду, радять юристи. Це може бути розцінено як самоуправство.

