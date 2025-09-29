Видео
Главная Рынок недвижимости Покупка жилья иностранцами — одна из стран ЕС ужесточит контроль

Покупка жилья иностранцами — одна из стран ЕС ужесточит контроль

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 11:22
Одна из стран ЕС изменит условия покупки недвижимости иностранцами — детали
Вилла на Кипре. Фото: hamptons-international.com

Кипр издавна считался привлекательным местом для инвесторов в недвижимость и коммерческие объекты. Однако сегодня эта тенденция получила новое измерение: объемы покупок иностранцев оказались значительно больше, чем показывает официальная статистика.

Аудиторская служба Кипра в своем последнем отчете прямо призвала к радикальным изменениям в контроле за сделками, сообщает издание Philenews.

Читайте также:

Статистика покупки недвижимости на Кипре

По подсчетам властей, в 2024 году более 60% сделок совершили сами граждане Кипра, 12% — жители других стран ЕС и только 27% — инвесторы из третьих стран.

В то же время аудиторы настаивают, что эта картина неполная. Реальные показатели иностранного присутствия на рынке значительно выше, ведь покупатели используют пробелы в законодательстве.

Схемы приобретения недвижимости иностранцами на Кипре

Эксперты выделили несколько самых распространенных методов обхода официальной статистики:

  • регистрация компаний на Кипре с фактическим иностранным контролем;
  • договоры уступки прав собственности, которые скрывают реальных покупателей;
  • использование номинальных лиц в документах.

Такие схемы затрудняют проверку и позволяют большим группам иностранных инвесторов скупать жилье без прозрачной отчетности.

Кто является основными иностранными инвесторами в недвижимость Кипра

Данные по столице Никосии показывают пеструю картину: наиболее активны китайские и ливанские инвесторы — по 16%. На втором месте россияне — 14%, далее израильтяне — 10%, сирийцы — 6% и египтяне — 5%.

Британцы и украинцы имеют по 4% рынка. Такая концентрация демонстрирует высокий интерес со стороны стран за пределами ЕС.

Предложения по ограничению иностранных инвестиций в недвижимость

Генеральный аудитор Кипра предлагает ряд решений, которые могли бы сделать рынок более прозрачным:

  • лимиты на количество объектов для одного иностранца;
  • проверка источников финансирования и имущественного положения;
  • требование об отсутствии судимостей;
  • жесткие критерии для покупателей из третьих стран.

Такие шаги, по его мнению, уменьшат теневой сегмент и повысят доверие к рынку.

Требования экспертов по прозрачности сделок с недвижимостью

Кипрский институт демографической и миграционной политики также отмечает системные проблемы. Среди их рекомендаций — декларирование конечных бенефициаров, создание единого реестра сделок, запрет непрозрачных корпоративных структур и введение географических квот.

Также предлагается прогрессивное налогообложение иностранцев из стран вне ЕС и государственные программы поддержки молодых местных покупателей.

Будущее рынка недвижимости Кипра

Дискуссия об иностранных инвестициях в жилье на Кипре уже вышла за пределы профессиональных кругов.

"Перед правительством стоит дилемма: как сохранить выгоду от капитала из-за рубежа и одновременно гарантировать доступность жилья для местных. От решений, которые примут в ближайшее время, зависит стабильность рынка и социальное равновесие в стране", — пишет издание.

Как сообщалось, Болгария становится привлекательным рынком недвижимости для иностранцев, включая украинцев, благодаря более низким ценам по сравнению с большинством стран ЕС. При этом качество жилья в стране постоянно улучшается, приближаясь к европейским стандартам.

Также мы рассказывали, что Польша планирует значительные изменения в сфере краткосрочной аренды жилья. Эти новые правила будут касаться всех, кто сдает квартиры через такие платформы, как Airbnb или Booking, и призваны упорядочить рынок и повысить его прозрачность.

недвижимость Кипр жилье дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
