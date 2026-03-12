Чи можна прописати дитину без згоди власника

Як прописати дитину без згоди власника житла. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Навколо прописки дітей досі існує чимало міфів. Найпоширеніший — що власник житла може одноосібно вирішувати, кого реєструвати у квартирі. Насправді законодавство України ставить інтереси дитини вище за майнові суперечки.

Якщо один із батьків уже має офіційну реєстрацію за певною адресою, він може зареєструвати там свою дитину без дозволу власника, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Марину Гасанову.

Що каже закон стосовно прописки дитини

Правова логіка проста: дитина повинна проживати разом із батьками. Це не просто слова, а пряма норма статті 29 Цивільного кодексу України.

"Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків або одного з них", — чітко вказано в документі.

Як це працює для дітей до 14 років

Найпростіше оформити прописку дитини до 14 років. У цьому випадку працює так зване правило одного з батьків. Реєстрація проходить максимально швидко, якщо дитині ще не виповнилося 14. Головне — щоб хоча б один із батьків уже був прописаний у цій квартирі чи будинку.

Вам не потрібно нести нотаріальну згоду від власника. Достатньо мати при собі:

свідоцтво про народження дитини;

ваші паспорти;

квитанцію про сплату адмінзбору.

Заяву можна подати як через ЦНАП, так і за кілька хвилин через портал "Дія".

Тонкощі прописки, про які варто знати

Якщо мати й батько зареєстровані за різними адресами, той із батьків, хто мешкає окремо, має підтвердити свою згоду на реєстрацію дитини з іншим партнером. Це легко робиться за допомогою електронного підпису.

Важливо й інше правило — виписати дитину "в нікуди" неможливо. Будь-які маніпуляції з реєстрацією неповнолітніх, що можуть погіршити їхні умови проживання, проходять через суворий контроль органів опіки.

Чи може прописана людина отримати частку у житлі

Багато хто помилково вважає прописку прямим шляхом до отримання частки у нерухомості. Проте адвокат Роман Сімутін застерігає від такої ілюзії.

"Факт реєстрації у квартирі або будинку не наділяє вас правом власності на нього", — каже експерт.

Юридично штамп у паспорті лише фіксує вашу адресу для держави, не створюючи жодних майнових претензій.

"Ні на все житло, ні на половину, ні на якусь його частку. Крапка", — наголошує Сімутін, розмежовуючи право на проживання та право на розпорядження майном.

Насправді реальним господарем залишається лише той, хто вказаний у державному реєстрі на основі договору купівлі-продажу чи спадщини. Відтак, наявність прописки без відповідних документів на власність не дає жодних законних підстав претендувати на квадратні метри.

Як повідомлялось, реєстрація у квартирі — це не просто формальність, а прямий вплив на ваші комунальні витрати. За відсутності лічильників плата за газ, воду та сміття нараховується на кожного прописаного мешканця, що може суттєво "роздути" щомісячні рахунки.

Також ми розповідали, що реальність нерідко випереджає офіційні дані в реєстрах, через що "паперова" прописка родичів часто не збігається з їхнім фактичним місцем проживання. Попри дискомфорт для власника, українське право все ще забезпечує мешканцям серйозний юридичний захист.