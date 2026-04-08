Прописка отпугивает покупателей квартир: как не сорвать сделку

Дом в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году продажа квартиры в Украине, в которой прописан посторонний человек, остается привычной практикой. Из-за войны и выезда за границу не все могут лично сняться с регистрации. Это создает сомнения у продавцов и покупателей, но закон в этом вопросе достаточно четкий. Главное - понимать разницу между правом собственности и регистрацией места жительства.

Продать квартиру с прописанным взрослым человеком можно без ограничений, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское бюро "Юрконсалт". Для заключения договора требуется лишь согласие собственника или совладельцев, а не всех зарегистрированных людей.

Почему покупатели боятся таких квартир

Чаще всего причины психологические или практические:

страх, что человек останется жить в квартире;

трудности с оформлением субсидий;

риски затягивания выписки.

Чтобы уменьшить риски, юристы советуют в договоре прописать обязанность продавца выписать всех зарегистрированных в определенный срок.

Дает ли прописка право на квартиру

Одна из главных причин отказов покупателей — ложные представления. Но прописка не дает никаких имущественных прав. Человек может быть зарегистрирован, но не иметь никакого отношения к собственности.

Читайте также:

Важно объяснять это покупателю еще до подписания договора. Право проживания и право собственности - разные вещи. Именно собственник решает судьбу жилья.

Как выписать человека из квартиры

Существует несколько способов снять человека с регистрации. Самый простой — добровольное заявление.

Если этого нет, владелец может:

обратиться в ЦПАУ по месту расположения жилья;

предоставить документы на право собственности;

инициировать процедуру снятия с регистрации.

Если возникают трудности или отказы, вопрос решается через суд. Судебный путь применяют, если человек не хочет выписываться или имеет особый статус. В таких случаях подают иск об утрате права пользования жильем.

Это актуально, если:

человек не проживает в квартире;

не выходит на связь;

является военнообязанным;

ЦПАУ отказал в снятии с регистрации.

После решения суда человека могут принудительно снять с регистрации.

Перед сделкой юристы советуют покупателю проверить состав зарегистрированных лиц и зафиксировать условия их выписки. А продавцу - заранее подготовить документы и объяснить ситуацию.

Что стоит знать покупателям квартир

Ситуация на украинском рынке жилья в 2026 году остается неоднородной, ведь цены растут только на объекты с реальными темпами строительства, подчеркнула зрительница рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Подорожание недвижимости на 30%, которое прогнозируют некоторые эксперты, будет касаться отдельных комплексов, которые продолжают строить", — подчеркнула она.

По словам Берещак, инвесторы стали значительно требовательнее, обращая внимание не на обещания, а на фактическую готовность домов.

"Средние задержки с вводом в эксплуатацию новых ЖК сейчас достигают 18-24 месяцев, что создает острый дефицит надежных вариантов", — говорит эксперт.

Именно из-за ограниченного предложения качественного жилья ликвидные новостройки становятся дефицитным товаром. В результате рынок разделился: пока одни объекты простаивают, другие стремительно прибавляют в стоимости благодаря доверию покупателей.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на то, что советская прописка давно ушла в прошлое, именно это слово до сих пор остается привычным элементом нашей речи. Однако важно понимать, что современная регистрация — это не "прикрепление" к жилью по указанию государства, а лишь официальное оповещение о вашем фактическом адресе. Таким образом, вместо старого инструмента контроля мы получили прозрачную процедуру уведомления о месте жительства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что регистрация ребенка часто сопровождается ошибочным убеждением, что решающее слово всегда за владельцем квадратных метров. Однако украинские законы защищают права несовершеннолетних, позволяя родителям прописывать малышей по месту своего проживания без постороннего согласия. Такой упрощенный механизм нивелирует имущественные претензии арендодателей, ведь интересы ребенка в этом вопросе являются приоритетными.