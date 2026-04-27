Спрос сместился окончательно: за какой планировкой квартир охотятся покупатели в Украине

Семья среди коробок и дома в Киеве.

Рынок жилья в 2026 году окончательно изменил правила игры. Покупатели больше не гонятся за метрами, зато оценивают функциональность пространства. Быстрее всего продаются те квартиры, которые дают ощущение логики и комфорта с первого просмотра.

И именно здесь сформировался новый стандарт, который определяет спрос, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование компании "Интергал-Буд".

Какие квартиры продаются быстрее всего

В структуре спроса на первичном рынке жилья доминируют квартиры с европланировкой — их доля уже достигает 60-70%, а в отдельных проектах превышает 75%. В массовом сегменте это фактически стало нормой. Покупатели выбирают не большую площадь, а продуманное зонирование: кухня-гостиная, отдельные спальни и минимум лишних коридоров.

Спрос формировался постепенно: от около 38% в 2022 году до более 60% в 2025-м, и рост продолжился в 2026 году.

Ключевой фактор — экономика пространства. По оценкам аналитиков, такие квартиры дают на 15-20% больше полезной площади при тех же метрах. Коэффициент эффективности превышает 85% против 65-70% в старых планировках.

"Классические планировки с длинными коридорами становятся экономически невыгодными. Сегодня покупатель оценивает сценарий жизни, который дает квартира, а не просто площадь", — объясняет коммерческий директор Интергал-Буд Елена Рыжова.

Как изменения в єОселе повлияли на спрос жилья

Одним из главных двигателей рынка стали обновленные правила государственной ипотеки "єОселя". В феврале 2026 года нормативы площади стали еще строже, что фактически заставило покупателей считать каждый сантиметр.

Теперь семья из двух человек может рассчитывать на льготный кредит для жилья площадью 52,5 кв. м. Каждый "лишний" метр сверх лимита приходится оплачивать самостоятельно и без льгот, что делает огромные квартиры экономически нецелесообразными.

В таких жестких рамках европланировка оказалась настоящим спасением. Она позволяет разместить полноценную гостиную и отдельную спальню там, где раньше с трудом помещалась "однушка" старого образца.

Какие квартиры выбирают покупатели разных возрастов

Выбор жилья сегодня четко разделен по возрасту и потребностям. Молодежь до 40 лет массово выбирает "евродвойки" площадью до 60 кв. м. Главная цель — жилье для себя, а не инвестиция.

Более опытные покупатели смотрят в сторону эргономичных двух- или трехкомнатных квартир (65-85 кв. м), где важны приватность и четкое зонирование для семьи.

"Просторная кухня-гостиная, отдельные спальни, минимум коридоров, продуманное зонирование — это уже не дополнительное преимущество, а базовое требование", — подчеркивает Рыжова.

Квартиры с большими коридорами, изолированными кухнями и "мертвыми" зонами быстро выпадают из интереса. Они проигрывают еще на этапе просмотра, даже если имеют большую площадь.

Будет ли дефицит квартир в 2027 году

Предложение не успевает за спросом. Действительно продуманных квартир, где учтена логика движения жителей и функциональность каждой ниши, не так много — только каждое седьмое предложение соответствует строгим критериям современной европланировки.

Девелоперы прогнозируют, что до конца 2026 года дефицит готового качественного жилья только усилится.

