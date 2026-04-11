Як українцям отримати житло від держави: 3 програми у 2026 році

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Для українців, які постраждали від війни, житлове питання залишається одним із найгостріших. Держава поступово розширює механізми підтримки, але умови участі часто відрізняються і викликають плутанину. Важливо розуміти, що не існує універсальної програми для всіх.

Кожен випадок оцінюється окремо, а право на допомогу залежить від статусу та життєвих обставин, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юристку Ольгу Тременко.

Грошова компенсація за належні приміщення

Ця програма орієнтована на тих, хто захищав країну зі зброєю в руках, та їхні родини. На виплати можуть розраховувати військові з інвалідністю I та II груп, отриманою під час відсічі агресії, а також родичі загиблих героїв. Проте самого лише статусу замало.

"Для отримання компенсації потрібно перебувати на квартирному обліку, тобто має бути потреба в поліпшенні житлових умов", — зазначає Тременко.

Це означає, що держава допомагає саме тим, хто дійсно не має власного житла або мешкає в занадто тісних чи непридатних умовах.

Житловий ваучер для ветеранів ВПО

Новий інструмент, що запрацював на повну силу, — це ваучер на суму 2 мільйони гривень. Його видають учасникам бойових дій та особам з інвалідністю, які мають статус переселенця. Це фактично "гроші в руках", які можна спрямувати на купівлю готової квартири, інвестицію в новобудову або навіть на закриття іпотечного кредиту.

Подати заявку тепер максимально просто — через портал "Дія" система сама збирає необхідні довідки з реєстрів.

Важливо пам'ятати, що ваучер діє 5 років, а придбану нерухомість не можна продавати протягом наступної п’ятирічки. Також юристка застерігає від спроб купити житло у близьких родичів — такі угоди за кошти програми заборонені.

Компенсація за зруйноване майно через єВідновлення

Якщо ваш дім було знищено, ви маєте право на державну допомогу незалежно від того, де зараз перебуваєте.

Пріоритет у черзі мають багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та мобілізовані захисники. Заяву можна подати навіть через рік після скасування воєнного стану, але краще робити це зараз.

Тременко наголошує на важливому нюансі щодо вибору програми.

"Скористатися можна лише однією з вищезгаданих програм, адже вони є взаємовиключними", — зазначає юристка.

Якщо ви вже отримали сертифікат за зруйновану квартиру, ви автоматично вважаєтеся такими, що забезпечені житлом, і претендувати на ветеранські виплати чи чергу на квартиру вже не зможете. Тож обирайте той варіант, який є найбільш вигідним саме для вашої ситуації.

Що ще варто знати українцям

Вибір ідеального моменту для придбання житла залежить не від календаря, а від особистої фінансової стратегії та готовності до угоди, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE. За її словами, жорсткої прив’язки до сезонів більше не існує.

"Адже будівельний цикл — він тривалий, тож орієнтуватися лише на конкретні місяці не варто", — каже експертка.

Хоча влітку девелопери традиційно стимулюють продажі акціями, а взимку легше торгуватися через низьку конкуренцію, головну вигоду приносять умови оплати.

"Якщо це 100-відсоткова оплата, то у вас загалом краса — дали суму і зафіксувалися", — пояснює Берещак, підкреслюючи пріоритетність повної суми.

У 2026 році через помірний попит забудовники стали лояльнішими, пропонуючи знижки навіть при тривалих виплатах. За словами фахівчині, за умови розтермінування покупець теж виграє, адже він "фіксується… і потім виплачує рівномірно без здорожчання".

Таким чином успіх покупки зараз визначається не "вдалим" місяцем, а вмінням скористатися актуальними дисконтами та гнучкими фінансовими інструментами ринку.

Як повідомляли Новини.LIVE, через війну сотні тисяч українців залишилися без даху над головою, проте програма "єВідновлення" і надалі надає державну підтримку постраждалим. У 2026 році запрацювали актуальні розцінки на ремонтні роботи та змінилися критерії отримання допомоги. Тепер суми компенсацій розраховуються за уточненими правилами, що враховують поточну ситуацію на ринку.

Також Новини.LIVE розповідали, що хоча державна програма "єВідновлення" дозволяє обрати між сертифікатом на купівлю квартири та коштами на будівництво, багато хто вагається з рішенням, остерігаючись фінансових втрат при виборі того чи іншого механізму.