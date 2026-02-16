єВідновлення — чому деяким українцям відмовляють у компенсації

Постраждалий будинок. Фото: ДСНС Запоріжжя

Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) стикаються з несподіваною відмовою у програмі єВідновлення. Формально причина звучить просто — у заявника є інше житло. Але на практиці йдеться про технічну невідповідність у реєстрах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Павла Фролова.

Він пояснив, що для ВПО ключова умова пріоритетного права на компенсацію — знищене житло має бути єдиним. Це перевіряють через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

"Через технічні проблеми з синхронізацією реєстрів може виникнути дублювання записів", — зазначив Фролов.

У такому разі система "бачить" другий об’єкт, навіть якщо його давно продали.

Дублювання записів у реєстрі нерухомості

Проблема бере початок ще до 2013 року. Тоді діяв старий Реєстр прав власності на нерухоме майно (РПВН). Після запуску нового дані переносили частково. У частини власників записи задвоїлися.

У результаті виникає так зване фантомне житло. Воно існує лише в архіві, але автоматична перевірка сприймає його як реальну власність. Саме це стає підставою для відмови у бронюванні коштів.

У зоні ризику ті ВПО, які:

набули право власності у 2002-2012 роках;

продали або відчужили майно у 2013-2018 роках.

Як перевірити дані в ДРРП

Щоб уникнути відмови, варто заздалегідь перевірити інформацію про себе в реєстрі. Для цього можна замовити інформаційну довідку через Дію, звернутися до ЦНАП або до нотаріуса.

Довідка покаже всі записи, включно з архівними. Якщо виявиться непогашений запис зі старого реєстру, його потрібно анулювати.

"За наявності такого запису його необхідно скасувати для розблокування сертифіката", — підкреслив Фролов.

Він наголосив, що ситуація технічна, але наслідки цілком реальні. Тому перевірка реєстрів може стати вирішальним кроком для отримання компенсації у майбутньому.

Зазначимо, втрата житла через приліт — це не просто горе, а глухий кут, коли не знаєш, де брати гроші на новий дах над головою. Попри очікування швидких компенсацій, реальність єВідновлення куди заплутаніша за звичайну виплату на картку.

Також ми розповідали, що держава допомагає переселенцям із житлом через ваучери в Дії, де можна отримати до 2 млн грн на купівлю чи будівництво дому. Щоправда, на фоні запуску програми в мережі почали ширитися неоднозначні чутки.