Україна
Головна Ринок нерухомості Міфи та правда про житлові ваучери — що треба знати українцям

Міфи та правда про житлові ваучери — що треба знати українцям

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 16:32
Житлові ваучери в Україні — популярні міфи і правда про програму
Постраждалий будинок в Одесі. Фото: DSNSODE/Facebook

Програма житлових ваучерів стала одним із ключових інструментів підтримки переселенців. Подати заяву можна через застосунок "Дія". Допомога становить до 2 млн грн і може використовуватися для купівлі житла, інвестування в будівництво або іпотеки.

Але навколо нових виплат виникло купа чуток, які розвінчують експерти платформи "Поверни своє".

Читайте також:

Три головні міфи про житлові ваучери

Отримати ваучер на першому етапі можуть ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус УБД або інвалідність через війну.

Міф №1: "Треба обов’язково стояти в черзі на квартиру"

Це не так. Програма працює без прив’язки до старого радянського "квартирного обліку". Чиновники самі перевірять вашу нерухомість через державні реєстри.

Жодних стосів довідок з ЖЕКів чи міськрад збирати не треба — перевірятимуть майно як самого заявника, так і членів його родини.

Міф №2: "Допомогу дають лише тим, хто виїхав після 2022 року"

Насправді дата виїзду з окупації не є вирішальною. Якщо ви переселенець з Криму чи Донбасу ще з часів 2014-го, ви так само маєте право претендувати на ваучер. Головне — наявність довідки ВПО та відповідність категоріям (УБД або інвалідність).

Міф №3: "Доведеться відмовитися від квартири в окупації"

Це, мабуть, найбільше побоювання. Проте ваучер — це не компенсація за втрачене майно, а окремий вид соціальної підтримки. Держава не змушує вас юридично "прощатися" з власністю на ТОТ, а просто допомагає облаштувати життя на новому місці.

Що потрібно для подачі заявки на житловий ваучер

Поки що все працює в цифровому форматі. Заходите в Дію, підписуєте заяву за допомогою Дія.Підпису (свого та партнера, якщо подаєтеся разом) — і справу зроблено. 

Згодом обіцяють додати можливість подачі через ЦНАПи для тих, кому простіше спілкуватися з реєстратором наживо.

Що ще варто знати українцям

Як раніше розповів Новини.LIVE генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" В’ячеслав Черняховський, можливість захистити квартиру чи будинок від наслідків ракетних ударів та дронів доступна фактично кожному. Українські страховики підлаштувалися під реалії війни та додали відповідні опції у свої поліси.

Механіка оформлення залишилася звичною. Єдина суттєва зміна — до стандартного списку загроз просто додали пункт про воєнну агресію. 

"Навіть під час війни у нас збитки від щоденних пожеж набагато більші, ніж від прильотів… Погодьтеся, добре, коли не потрібно за свій кошт потім робити ремонт, бо страхова все відшкодує", — зазначає експерт.

При цьому власники мають вибір: купувати повний пакет або застрахувати лише те, що страждає найчастіше, наприклад, вікна чи балкони.

Раніше ми розповідали, хто у 2026 році має право отримати компенсацію за зруйноване житло. А також, чим відрізняються житловий ваучер від програми "єВідновлення".

обстріли компенсація ВПО УБД житловий ваучер
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
