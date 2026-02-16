єВідновлення — почему некоторым украинцам отказывают в компенсации

Пострадавший дом. Фото: ГСЧС Запорожья

Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) сталкиваются с неожиданным отказом в программе єВідновлення. Формально причина звучит просто — у заявителя есть другое жилье. Но на практике речь идет о техническом несоответствии в реестрах.

Он пояснил, что для ВПЛ ключевое условие приоритетного права на компенсацию — уничтоженное жилье должно быть единственным. Это проверяют через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРРП).

"Из-за технических проблем с синхронизацией реестров может возникнуть дублирование записей", — отметил Фролов.

В таком случае система "видит" второй объект, даже если его давно продали.

Дублирование записей в реестре недвижимости

Проблема берет начало еще до 2013 года. Тогда действовал старый Реестр прав собственности на недвижимое имущество (РПВН). После запуска нового данные переносили частично. У части владельцев записи задвоились.

В результате возникает так называемое фантомное жилье. Оно существует только в архиве, но автоматическая проверка воспринимает его как реальную собственность. Именно это становится основанием для отказа в бронировании средств.

В зоне риска те ВПЛ, которые:

приобрели право собственности в 2002-2012 годах;

продали или отчудили имущество в 2013-2018 годах.

Как проверить данные в ГРВП

Чтобы избежать отказа, стоит заранее проверить информацию о себе в реестре. Для этого можно заказать информационную справку через Дію, обратиться в ЦПАУ или к нотариусу.

Справка покажет все записи, включая архивные. Если обнаружится непогашенная запись из старого реестра, ее нужно аннулировать.

"При наличии такой записи ее необходимо отменить для разблокировки сертификата", — подчеркнул Фролов.

Он подчеркнул, что ситуация техническая, но последствия вполне реальны. Поэтому проверка реестров может стать решающим шагом для получения компенсации в будущем.

Отметим, потеря жилья из-за прилета — это не просто горе, а тупик, когда не знаешь, где брать деньги на новую крышу над головой. Несмотря на ожидания быстрых компенсаций, реальность єВідновлення куда запутаннее обычной выплаты на карточку.

Также мы рассказывали, что государство помогает переселенцам с жильем через ваучеры в Дії, где можно получить до 2 млн грн на покупку или строительство дома. Правда, на фоне запуска программы в сети начали распространяться неоднозначные слухи.