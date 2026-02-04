Відео
Головна Ринок нерухомості Компенсація за знищене під час війни житло — як вираховують суму

Компенсація за знищене під час війни житло — як вираховують суму

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 11:22
Компенсація за знищену від обстрілів РФ квартиру — як обраховується сума у єВідновленні
Постраждалий від обстрілів будинок. Фото: DSNSKHARKIV/Facebook

Коли втрачаєш квартиру через обстріли, найважче — це не лише емоційний удар, а й повна невідомість щодо того, як жити далі й на що розраховувати. Багато хто сподівається на якусь фіксовану "виплату від держави", але насправді програма "єВідновлення" працює значно складніше. 

Сума у вашому сертифікаті — це не випадкове число, а результат прорахунку багатьох факторів, від року забудови до району, де знаходився дім, наголошують експерти волонтерської платформи "Поверни своє".

Читайте також:

Від чого залежить сума компенсації за квартиру

Розмір компенсації розраховується за спеціальною формулою. Вона враховує не лише сам факт знищення житла, а й низку технічних і ринкових параметрів. 

Якщо коротко: дві абсолютно однакові "двушки" в різних містах (або навіть у різних районах) коштуватимуть по-різному. Комісія дивиться не лише на квадрати. У формулу "зашито" багато змінних:

  1. Де саме було житло. Регіон і конкретний населений пункт — це головний маркер ціни.
  2. Тип будинку та його "вік". Сталінка, хрущовка чи новобудова — рік зведення та технічні характеристики суттєво впливають на коефіцієнт.
  3. Поверх та комунікації. Навіть такі деталі мають значення при оцінці.

 

Компенсація за знищене під час війни житло — як вираховують суму - фото 1
Як розраховується компенсація за знищене житло. Графіка: getitback.in.ua

Що важливо розуміти про сам сертифікат "єВідновлення"

Коли розрахунки завершені, ви отримуєте цифровий сертифікат. Але не варто плутати його з "кешем":

  • це не готівка. Ви не можете зняти ці гроші в банкоматі чи витратити на ремонт. Це цільові кошти суто на купівлю квадратних метрів або будівництво;
  • персоналізація. Сертифікат прив’язаний до конкретного об’єкта та власника. Продати його чи передарувати сусіду не вийде.

Чому важлива точність даних

Сума компенсації напряму залежить від того, що написано у ваших паперах і що побачить комісія під час обстеження. Будь-яка помилка в площі чи одруківка в документах на право власності — це ризик отримати менше, ніж ви розраховували.

Тому, перш ніж подавати заяву, переконайтеся, що всі технічні характеристики в реєстрах збігаються з реальністю.

Звісно, жодна формула не ідеальна, але такий підхід дає шанс отримати суму, яка дійсно дозволить придбати нове житло, а не просто отримати відписку від держави.

Раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за пошкоджене внаслідок обстрілів РФ житло. А також про нові правила розрахунку вартості ремонтних робіт за програмою "єВідновлення".

обстріли житло компенсація єВідновлення квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
