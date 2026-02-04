Компенсація за знищену від обстрілів РФ квартиру — як обраховується сума у єВідновленні

Компенсація за знищене під час війни житло — як вираховують суму
Коли втрачаєш квартиру через обстріли, найважче — це не лише емоційний удар, а й повна невідомість щодо того, як жити далі й на що розраховувати. Багато хто сподівається на якусь фіксовану "виплату від держави", але насправді програма "єВідновлення" працює значно складніше.
Сума у вашому сертифікаті — це не випадкове число, а результат прорахунку багатьох факторів, від року забудови до району, де знаходився дім, наголошують експерти волонтерської платформи "Поверни своє".
Від чого залежить сума компенсації за квартиру
Розмір компенсації розраховується за спеціальною формулою. Вона враховує не лише сам факт знищення житла, а й низку технічних і ринкових параметрів.
Якщо коротко: дві абсолютно однакові "двушки" в різних містах (або навіть у різних районах) коштуватимуть по-різному. Комісія дивиться не лише на квадрати. У формулу "зашито" багато змінних:
- Де саме було житло. Регіон і конкретний населений пункт — це головний маркер ціни.
- Тип будинку та його "вік". Сталінка, хрущовка чи новобудова — рік зведення та технічні характеристики суттєво впливають на коефіцієнт.
- Поверх та комунікації. Навіть такі деталі мають значення при оцінці.
Що важливо розуміти про сам сертифікат "єВідновлення"
Коли розрахунки завершені, ви отримуєте цифровий сертифікат. Але не варто плутати його з "кешем":
- це не готівка. Ви не можете зняти ці гроші в банкоматі чи витратити на ремонт. Це цільові кошти суто на купівлю квадратних метрів або будівництво;
- персоналізація. Сертифікат прив’язаний до конкретного об’єкта та власника. Продати його чи передарувати сусіду не вийде.
Чому важлива точність даних
Сума компенсації напряму залежить від того, що написано у ваших паперах і що побачить комісія під час обстеження. Будь-яка помилка в площі чи одруківка в документах на право власності — це ризик отримати менше, ніж ви розраховували.
Тому, перш ніж подавати заяву, переконайтеся, що всі технічні характеристики в реєстрах збігаються з реальністю.
Звісно, жодна формула не ідеальна, але такий підхід дає шанс отримати суму, яка дійсно дозволить придбати нове житло, а не просто отримати відписку від держави.
Раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за пошкоджене внаслідок обстрілів РФ житло. А також про нові правила розрахунку вартості ремонтних робіт за програмою "єВідновлення".
Читайте Новини.LIVE!