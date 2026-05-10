Помилки у реєстрі нерухомості: коли за виправлення власникам доведеться платити

Жінки з документами. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні реєстрація нерухомості залишається однією з найважливіших процедур для власників житла. Але навіть у державних реєстрах досі трапляються технічні помилки — від звичайних описок до дублювання записів на один об’єкт. Через такі неточності люди можуть зіткнутися з проблемами під час продажу, дарування чи оформлення спадщини.

У 2026 році порядок виправлення помилок залишається чітко визначеним, але в окремих випадках за це доведеться платити, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції.

Як виправити технічну помилку в реєстрі нерухомості

Якщо ви помітили в документах граматичну описку або арифметичну помилку, не варто панікувати. За законом, це вважається технічною неточністю, яку можна усунути через державного реєстратора або нотаріуса.

У випадках, коли помилку виявили ще до видачі вам паперів на руки, фахівець виправить її самостійно без жодних додаткових заяв.

Якщо ж документи вже отримані, людині потрібно подати окрему заяву про виправлення помилки. Розгляд відбувається у день звернення.

Читайте також:

Скільки коштує виправлення помилки в реєстрі прав

Фінансове питання залежить від того, хто саме помилився під час заповнення бази даних. Якщо винний реєстратор — виправлення безплатне.

Проте, якщо неточність виникла через помилкові дані у ваших документах, доведеться сплатити адміністративний збір у розмірі 130 гривень. Зазвичай такі заяви розглядаються миттєво — у день звернення, зазначають в міністерстві.

Окремим пунктом стоїть оновлення даних через перейменування вулиць або зміну нумерації будинків. У таких випадках власник подає заяву про внесення змін, щоб інформація в реєстрі відповідала реальному стану справ.

Також процедура передбачає можливість "погашення" старих записів, що були внесені в паперові чи електронні бази ще до 2013 року. Це критично важливо для спадкоємців, які хочуть привести документи до ладу.

Коли потрібно звертатися до суду через помилку

Бувають ситуації, коли просте виправлення неможливе без участі юристів. Наприклад, якщо помилка зачіпає інтереси інших людей (сусідів чи співвласників), реєстратор попросить їхню письмову згоду.

Якщо ж виникла суперечка щодо прав або на один об'єкт помилково створили кілька різних розділів у реєстрі, які суперечать один одному, шлях лише один — подання позову до суду. Тільки після судового рішення реєстратор зможе закрити зайві записи та залишити актуальні дані.

Як повідомляли Новини.LIVE, багато хто помилково вважає техпаспорт основним документом на квартиру, через що роками опиняються в юридичній пастці без реального права продати чи заповісти майно. Проте у 2026 році законодавчі норми остаточно розставили акценти, змінивши звичний порядок підтвердження власності. Тепер володіння квадратними метрами визначається за новими критеріями, що виключають старі маніпуляції з паперами.

Також Новини.LIVE розповідали, що кадастровий номер виступає унікальним цифровим паспортом ділянки, що гарантує їїідентифікацію в державних базах даних. Проте навіть зараз власники нерідко стикаються з накладеннями чи помилковими дублями, які випливають на поверхню лише в момент укладання угоди або переоформлення майна.