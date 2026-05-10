Ошибки в реестре недвижимости: когда за исправление владельцам придется платить

В Украине регистрация недвижимости остается одной из важнейших процедур для владельцев жилья. Но даже в государственных реестрах до сих пор случаются технические ошибки — от обычных описок до дублирования записей на один объект. Из-за таких неточностей люди могут столкнуться с проблемами при продаже, дарении или оформлении наследства.

В 2026 году порядок исправления ошибок остается четко определенным, но в отдельных случаях за это придется платить, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции.

Как исправить техническую ошибку в реестре недвижимости

Если вы заметили в документах грамматическую описку или арифметическую ошибку, не стоит паниковать. По закону, это считается технической неточностью, которую можно устранить через государственного регистратора или нотариуса.

В случаях, когда ошибку обнаружили еще до выдачи вам бумаг на руки, специалист исправит ее самостоятельно без каких-либо дополнительных заявлений.

Если же документы уже получены, человеку нужно подать отдельное заявление об исправлении ошибки. Рассмотрение происходит в день обращения.

Сколько стоит исправление ошибки в реестре прав

Финансовый вопрос зависит от того, кто именно ошибся при заполнении базы данных. Если виноват регистратор — исправление бесплатное.

Однако, если неточность возникла из-за ошибочных данных в ваших документах, придется оплатить административный сбор в размере 130 гривен. Обычно такие заявления рассматриваются мгновенно - в день обращения, отмечают в министерстве.

Отдельным пунктом стоит обновление данных из-за переименования улиц или изменения нумерации домов. В таких случаях владелец подает заявление о внесении изменений, чтобы информация в реестре соответствовала реальному положению дел.

Также процедура предусматривает возможность "погашения" старых записей, которые были внесены в бумажные или электронные базы еще до 2013 года. Это критически важно для наследников, которые хотят привести документы в порядок.

Когда нужно обращаться в суд из-за ошибки

Бывают ситуации, когда простое исправление невозможно без участия юристов. Например, если ошибка затрагивает интересы других людей (соседей или совладельцев), регистратор попросит их письменное согласие.

Если же возник спор о правах или на один объект ошибочно создали несколько разных разделов в реестре, которые противоречат друг другу, путь только один — подача иска в суд. Только после судебного решения регистратор сможет закрыть лишние записи и оставить актуальные данные.

